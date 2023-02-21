俄侵乌战一周年前夕 秦刚对在京外国大使称非常关注冲突升级

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中国今天呼吁在乌克兰 促进对话，并说中国非常关注正在升级，甚至失控的乌克兰冲突。中国至此没有谴责俄罗斯侵略乌克兰。乌克兰总统泽连斯基日前接受意大利媒体采访称希望中国站在乌克兰一边，但看来现在不可能。

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中国外交部长秦刚今天就乌克兰战争发表讲话称中国非常关注乌克兰冲突，他敦促对话。

法新社说，这场战争对北京来说是一个敏感问题，因为多年来中国与俄罗斯的外交和经济关系十分密切，在制衡华盛顿方面的共同利益巩固了中国与俄罗斯关系。中国官方称保持中立，呼吁尊重包括乌克兰在内的各国主权，同时敦促国际社会考虑到俄罗斯的安全关切。

在2月24日俄罗斯入侵一周年的前几天，美国国务卿布林肯对中国正在考虑向俄罗斯提供武器表示担忧，但北京否认了这些指控。

据秦刚称，"近一年来，乌克兰危机一直在全面升级。"中国外交部长秦刚星期二在北京的一个有几十位外国大使和外交官参加的会议上说，“中国对这场冲突非常担心，它正在升级，甚至失去了控制。”

中国也对向乌克兰运送武器持怀疑态度。秦刚说，"我们要求有关国家尽快停止火上浇油，停止指责中国。"秦刚说，他指的是西方要求中国俄罗斯科施压的呼吁。秦刚称，“我们将继续推动和谈，与国际社会一道促进对话与协商，解决各方关切，寻求共同安全。”

在乌克兰问题上，北京上星期表示，中国将很快公开一项建议，以找到战争的 "政治解决方案"。

中国最高外交官王毅预计应于今天访问俄罗斯，这是王毅欧洲之行的最后一站，他已经访问了法国、意大利、匈牙利和德国。据俄罗斯塔斯社报道，克里姆林宫周一表示，王毅在访问期间可能会见俄罗斯总统普京。

西方对中国的压力越来越大，中国从未公开支持或批评俄罗斯的侵略战争，但在面对西方制裁俄罗斯时一再表示对莫斯科的支持。

布林肯警告说："向俄罗斯提供致命支持以协助俄罗斯在乌克兰的侵略战争将对我们与中国的关系产生真正的影响。欧洲外交负责人博雷利Josep Borrell说，中国可能向俄罗斯提供武器将踩越欧盟的一条 "红线"。

不过，中国外交部发言人汪文斌周一否认了美国的指控，指责美国"散布虚假信息"。汪文斌说：“不断向战场输送武器的是美国，而不是中国。”

据法新社今天报道说，秦刚还拒绝了乌克兰和台湾之间的任何平行关系，秦刚称，重要的是，"不要再大惊小怪地喊'今天是乌克兰，明天是台湾'。"

秦刚说："来自外部的遏制中国的压力和企图越来越强"，"对中国的主权和安全构成了严重威胁"。据全国称，"中国一直致力于走和平发展的道路。它从未发起过冲突或战争，也没有侵略过另一国的一寸土地。"

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