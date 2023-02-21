俄罗斯显战争败象 中国或出手劝和以挽普京救灭顶之灾

乌克兰/俄罗斯/中国

华尔街日报今天引述接近中国决策层的人士透露，乌克兰在战场上的顽强抵抗已促使北京方面重新考量，如今更倾向于推动停火，以防止俄罗斯进一步受挫乃至遭遇更大规模的失败。

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该报道称，担心俄罗斯被削弱，中国重新考量其对俄乌战争态度。

中国领导人越来越担心，西方加大对乌克兰的军事支持将严重削弱俄罗斯，而俄罗斯是北京方面在与美国及其盟友的激烈竞争中一个关键的伙伴。

这种重新考量已推动中国进一步扩大与俄罗斯的经济联系。中国希望增加对俄罗斯石油、天然气和农产品的进口，在北极地区加强联合能源伙伴关系，并增加中国对俄罗斯铁路和港口的投资。

迄今为止中国在向俄罗斯提供军事支持方面较为克制，尚不清楚这一立场会发生何种转变。美国国务卿布林肯在周末期间的讲话凸显了发生变化的可能性，他指出，美国政府得到的信息表明，中国正考虑向俄罗斯提供致命武器支持。

北京的一些外交策略人士已提出这样一个问题：中国是否应该考虑出于防御目的向俄罗斯提供军事支持——他们表示，这种情境可能会大大增加这场冲突的成本。这进而可能会让中国在提出结束冲突的方案方面拥有一定影响力。

但这样的举动也会加剧西方对习近平的怨恨。无法确定上述想法是否在中国最高领导层中得到支持。

据华尔街日报称，中国外交部周一驳斥了美国的指责。外交部发言人汪文斌在一次新闻发布会上说：“向战场源源不断提供武器的是美方而不是中方。”他表示：“美方没有资格对中方发号施令。我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚甚至胁迫施压。”

但布林肯周一在土耳其表示：“我认为中国明白如果开始向俄罗斯提供此类支持会有什么风险。”

在对基辅的突然访问期间，美国总统拜登(Joe Biden)周一宣布再向乌克兰提供5亿美元援助。这凸显了中国寻求结束俄乌战争的紧迫性，这场战争已强化了美国与其欧洲盟友间的关系，并可能无法挽回地固化中国与西方之间的裂痕。

俄罗斯力量的减弱使中国在双边关系中占据上风，有可能产生对中国更有利的交易，包括能源交易。尽管如此，接近中国决策层的人士称，中国国家主席习近平无意看着俄罗斯和普京因战争而实力大减。

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