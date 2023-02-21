北约称越来越对中国会为俄罗斯侵乌战争提供救命军援而担忧

俄罗斯/中国/北约

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周二表示，他对中国可能为俄罗斯在乌克兰的攻势提供军事支持 "越来越担忧"。但北约方面没有提供中国准备向俄罗斯提供救命军援的依据。欧盟外交负责人博雷利称，他的中国同行王毅向他保证，中国没有向俄罗斯提供武器，也没有计划这样做。

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据法新社今天报道称，北约领导人称"越来越关注"北京可能对莫斯科提供军事支持。北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周二在布鲁塞尔举行的新闻发布会上说，"我们越来越担心中国可能考虑为俄罗斯在乌克兰的战争提供致命的支持"。

法新社说，这与华盛顿的担忧不谋而合。

欧盟外交负责人博雷利Josep Borrell说，他的中国同行王毅向他保证，中国没有向俄罗斯提供武器，也没有计划这样做。

据博雷利说：“我们必须保持警惕，但据我所知，没有证据表明中国做了中国说没有做的事。”

北约领导人斯托尔滕贝格今天还驳斥了俄罗斯总统普京的指责，普京在演讲中说，西方的威胁为入侵乌克兰提供了理由。斯托尔滕贝格重重地说道，"没有人在攻击俄罗斯。俄罗斯是侵略者。乌克兰是受害者（......），是俄罗斯总统普京发动了这场帝国式的征服战争。是普京在继续升级这场战争。"

北约秘书长说，"我们没有看到任何迹象表明普京正在为和平做准备。相反，正如他今天明确表示的那样，他正在为更多的战争做准备。"

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