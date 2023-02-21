《华尔街日报》：习近平拟访俄促和谈 西方质疑真实目的

政治

亚洲 – 中央社21日报道，俄乌战争一周年前夕，《华尔街日报》引述知情人士说法报导，中国国家主席习近平准备在几个月后访问莫斯科，推动多方和谈，但西方国家普遍怀疑北京此时扮演和事佬另有所图。

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知情人士说，此行处于初步安排阶段，时间尚未敲定。习近平可能等3月全国两会（全国政协、人大会议）、中国发展高层论坛年会结束，4月或5月俄罗斯庆祝第二次世界大战纳粹德国投降时访问莫斯科，与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）举行峰会，并造访其他欧洲国家。

北京表示，希望在终结俄乌冲突上发挥更积极的作用。掌握习近平出访规划的人士说，习近平会晤普京将是推动多方和谈的一环，也能让中国再次敦促参战方不要动用核武。

不过，中国国务委员、中共中央外事工作委员会办公室主任王毅上周在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）揭示促和计划轮廓后，西方国家普遍抱持怀疑态度。

俄军去年2月全面入侵乌克兰，战事已夺走数万条人命、数百万人流离失所、能源市场与全球经济深受影响。王毅21日访问莫斯科，中国外交部表示，此行将与俄方讨论中俄关係和“共同关心的国际和地区热点问题”。

知情人士说，王毅访问莫斯科时可能和俄方讨论习近平访问事宜。

一年前，习近平与普京在北京举行冬季奥运期间会面，会后发表的联合声明挑战以美国为首的世界秩序，宣称中俄合作“没有禁区”。时隔数周，俄乌战争爆发，西方国家对俄罗斯祭出严厉制裁，北京则提供外交支持与经济援助，大举采购俄罗斯石油与天然气，售予微晶片和其他具军事用途的先进技术。

报导写道，北京公开立场如朝中立移动，将是一次重大转变。

知情人士表示，北京之所以改变公开立场，部分用意是因应西方国家越来越不信任中国、安全与科技面形成地缘政治集团的局面。北京也担心，莫斯科虽是中国与西方国家竞争加剧时的关键伙伴，但俄军如在俄乌战争遭遇更多挫折、甚至落败，俄罗斯国力可能大打折扣。

此外，美国也在俄乌战争立场上对北京加强施压。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）上週末警告中国不要提供俄罗斯致命武器，北京事后反控美国是向战场源源不断提供武器的国家。

王毅在慕尼黑安全会议抛出促和计划后，西方国家官员投以怀疑眼光。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）18日以“模糊不清”形容中方构想，并提到中国是联合国安全理事会常任理事国之一，却没有谴责俄罗斯攻击乌克兰，违背联合国宪章最基本的原则。

中国扮演国际促和者最积极的作为是2000年代初期发起六方会谈，期望以援助换取朝鲜限制发展核武。这项谈判机制在2009年因朝鲜退出而名存实亡。

报导指出，中国欲在俄乌战争上扮演更显而易见的角色，与习近平增加中国影响力的目标相符。但多名中方官员示警，实现外交突破将面临重大阻碍，任何协议都可能要增加对俄罗斯施压，这是中国一直不愿做的事。习近平如没有显著施压普京，可能进一步损害与欧洲国家的关系。

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