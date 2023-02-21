拜登突然访问乌克兰 岸田准备跟进

日本/乌克兰危机

日本内阁官房长官松野博一在21日的新闻发布会上，就美国总统拜登突然访问乌克兰首都基辅发表评论说：“在俄罗斯入侵一年之际，我们对拜登总统声援乌克兰的行动表示敬意。”

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白宫宣布，拜登总统在事先没有宣告的情况下，20日访问乌克兰首都基辅，与泽连斯基总统会谈。这是拜登总统自去年2月俄罗斯开始军事入侵以来首次访问乌克兰。

随着拜登总统访问基辅，岸田首相成为自俄罗斯入侵乌克兰以来唯一尚未访问基辅的七国集团领导人。岸田首相原本计划在俄罗斯入侵乌克兰一年之际访问乌克兰，并与泽连斯基总统面对面举行首脑会谈，但是由于当地的安全问题和国内国会的日程安排，成行困难。 目前日本法律规定自卫队不能在海外警护日本贵宾，只好请求被访问国保护，日本判断在战斗持续的当地似乎很困难，但是日本政府表示，正在考虑首相岸田文雄访问乌克兰之事，并在认真推进。

对于首相岸田文雄是否访问基辅，松野博一表示：“我们正在考虑当地安全措施等各种情况，但目前还没有做出任何决定。”

在美国总统拜登访问乌克兰基辅当天，日本承诺向乌克兰追加55亿美元的财政援助。

岸田首相20日在东京出席由日本国际问题研究所主办的国际研讨会时宣布：将邀请泽连斯基总统出席24日由日本主办的七国集团线上峰会。 预计与会国家将在本次会议上确认维持和加强对俄制裁、继续支持乌克兰的立场。 24日正好是俄罗斯入侵乌克兰一周年。

岸田首相指出：“由于俄罗斯的言行，世界再次面临真正的核武器威胁”，并强调了今年在遭受原子弹轰炸的城市广岛举行的 G7 峰会的重要意义。他指出：七国领导人正在协调参观和平纪念资料馆。

他还宣布将向乌克兰追加55亿美元的援助。 岸田首相在讲话中说：“我们仍然需要为那些被剥夺生计的人们提供支持以及恢复被毁坏的基础设施。”他说：“我们带着强烈的危机感做出了决定，乌克兰今天可能就是东亚的明天，因此我们决定采取坚决的行动。”

据日本外务省称，自俄罗斯入侵以来，日本迄今已向乌克兰提供了总计 15 亿美元的贷款和其他援助。 这一次，首相承诺的金额几乎是这一金额的四倍。

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