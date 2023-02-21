曹芷馨获人权奖 被抓"白纸运动"抗议者受关注

中国"白纸运动"抗议者曹芷馨最近获得美国洛杉矶举办的第十届奥斯卡自由人权奖，再次引发舆论对遭羁押人士处境的关注。有人权活动人士指出，习近平上台以来，中国的人权状况迅速恶化。

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据自由亚洲报道 : 由多个海外民运组织联合举办的第十届“奥斯卡自由人权奖”于上周末揭晓，中国疫情期间反对封控的“白纸运动”获得团体奖，而因参与运动被捕并至今仍被羁押的曹芷馨获得杰出个人奖。本次评奖活动通过网络、电话和现场投票等方式揭晓，在一定程度上代表了中国草根阶层的心声。该奖项主办方中国民主平台强烈要求中国当局，立即释放曹芷馨。

去年11月，中国国内爆发反对严苛清零防疫政策、反对习近平独裁的“白纸运动”轰轰烈烈，并迅速蔓延全球。随后，中国当局迫于社会压力放松了疫情防控，但许多参与运动的年轻人却相继消失，曹芷馨就是其中之一。有人权机构统计，在“白纸运动”后的几个月里，已经有100多人被当局拘留。

中国民主平台王应国告诉自由亚洲说，奥斯卡自由人权奖已经度过第十个年头，这十年来，海外人权组织见证了中国一线人权捍卫者进行抗争的艰辛、苦涩和无奈。习近平上台以来，几乎所有的公民社会空间都遭到打压，人民的生存权受到威胁，更谈不上经济权和自由权：“近十年，中国的人权是迅速恶化，不是一点点恶化。”

人权组织披露，仍被拘押的“白纸运动”抗议者中，曹芷馨、李思琪、李元婧和翟登蕊已因“寻衅滋事罪”被正式批捕，可能会面临最高5年的刑期。

曹芷馨毕业于名校，在北京大学出版社任编辑一职。她在被捕前曾录下视频表示，身边一同参与集会的人纷纷消失，她有感自己也会遭遇相同的命运：“我们不想凭空被消失。我们想知道，为什么是我们会被定罪？定罪我们的证据是什么？在没有罪证的前提下，为什么我们可以被这样轻易地带走？如果仅仅是因为我们出于同情去了悼念现场，那么这个社会还有多少可以容纳我们情绪的空间？”

2月17日，欧盟启动与中国的人权对话第38次会议。欧盟向中国提交了一份受迫害的异议人士名单，其中就包括因参与“白纸运动”抗议而被消失的年轻人。

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