澳洲年度威胁评估：阻止某些退役军事飞行员效力海外

军事培训项目

亚太 – 澳洲情报首长勃吉斯21日提出年度安全威胁评估报告，严厉抨击目前为威权政权效力的前空军飞行员，斥责他们“卑躬屈膝，只能算是‘一流工具’而非‘一流飞行员’”。

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路透社报导，美国陆战队退役飞行员丹尼尔·杜根（Daniel Duggan）现正力抗澳洲将他引渡回美国的行动。美方指控他训练中国飞行员驾机降落在航空母舰上，他则否认违法。

英国也已严加取缔军方退役飞行员为中国效力。

澳洲安全情报组织（ASIO）总监勃吉斯（Mike Burgess）21日在坎培拉（Canberra）发表谈话说，安全情报组织一直追踪“数量虽少但已足令人忧心”的国防知情人士，这些人愿将“个人金钱收入置于国家利益之上”。

他指出，这些澳洲人收受了数十万美元以协助威权政权改善战斗技巧，“这些人卑躬屈膝，只能算是‘一流工具’（top tools）而非‘一流飞行员’（top guns）”。

勃吉斯说：“出售我们的战技无异于出售我们的机密，尤其当接受训练和战术的国家未来将藉此缩小军力差距以对抗我们或盟邦时，更是如此。”

安全情报组织与合作伙伴已阻止某些退役军事人员前往海外提供这类训练，但在其他情况下，“法律规定模糊限制了执法单位介入的能力”。

不过澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）本月已表示，政府将从严修订相关法律。

勃吉斯在年度演说中指出，在安全情报组织历史上，目前沦为情报和外国介入目标的澳洲人士已较以往任何时期为多。

他说：“在我们推进美英澳3方安全联盟（AUKUS）的发展时，让盟邦知道我们能保守我们和他们的机密至关重要。”

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