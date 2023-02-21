王毅访莫斯科 普京朋友称支持中国反西方

中国/俄罗斯/王毅

俄罗斯强大的安全委员会秘书尼古拉·帕特鲁舍夫今天告诉到访的中国最高外交官王毅，中国是俄罗斯外交政策的重中之重，两国必须团结一致对抗西方。俄罗斯重申在台湾、新疆、西藏和香港问题上继续支持北京。

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据路透社今天报道称，普京盟友告诉中国高级外交官王毅：我们支持北京反西方。据俄新社援引一份声明称，俄罗斯总统普京的亲密盟友尼古拉·帕特鲁舍夫也告诉王毅，莫斯科支持中国在台湾、香港和新疆问题上的立场。

路透社说，两人在莫斯科会面之际，中国似乎正在加大外交努力以推动和平解决乌克兰问题，会见就在普京宣布俄罗斯暂停参与与美国签订的具有里程碑意义的核武器条约几个小时后举行。

据尼古拉·帕特鲁舍夫称，“在西方集体发起遏制俄罗斯和中国运动的背景下，进一步深化俄中在国际领域的合作与互动尤为重要。”

据尼古拉·帕特鲁舍夫说，“我想确认我们在台湾、新疆、西藏和香港问题上继续支持北京。”

就在去年 2 月俄罗斯入侵乌克兰前几天，普京和中国国家主席习近平签署了“无上限”战略伙伴关系。莫斯科认为北京是强大的反西方联合中的伙伴。

但普京去年被迫公开承认习近平对俄罗斯在乌克兰的行动感到担忧。普京今天在一次重要讲话中概述了他确保俄罗斯在乌克兰取得胜利的承诺，而习近平预计在俄罗斯入侵一周年之际将于周五在中国发表“和平讲话”。

路透社说，王毅还将于周三会见俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫，作为访问莫斯科的一部分，克里姆林宫说不排除王毅与普京会面的可能性。

俄罗斯是王毅欧洲之行的其中一站。

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