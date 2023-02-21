编程造人者贺建奎移居香港

中国/基因改变/贺建奎

一名因创造首批转基因婴儿而入狱并引发全球丑闻的中国研究人员周二表示，他在获得定居香港的签证后正在寻找新的合作者，这在科学界引起了惊愕。法新社没有确指是否是贺建奎在香港寻找新的研究合作者引发世界科学家惊愕。

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据该报道，中国转基因婴儿的创造者贺建奎获得签证，并在香港定居。贺建奎于2019年12月被他开展工作的中国南方大都市深圳的一家法院判处三年监禁，罪名是 "为生殖目的非法对胚胎进行基因操作"。

贺建奎曾在2018年11月宣布，他成功地催生下了一对双胞胎女孩，两名婴儿DNA经过修改，使她们对她们的父亲所感染的艾滋病病毒具有抵抗力。

据贺建奎称，"我正在联系香港的大学、研究机构和公司。" 这位39岁的科学家已经于2022年4月出狱，他在北京告诉记者说："如果出现有意思的机会，我将考虑搬到香港去工作"，并从事 "罕见疾病的基因治疗项目"。

贺建奎早些时候还曾宣布，他已根据一项旨在吸引人才到香港的计划获得了香港的签证。

法新社说，美国宾夕法尼亚大学的知名遗传学教授Kiran Musunuru说，他对香港市政府的决定感到 "震惊"。他告诉法新社："贺建奎是一个被定罪的罪犯。"在我看来，像他那样在儿童身上做实验造成基因变化，实质是虐待。"

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