美国加大怀疑中国助攻俄罗斯打乌克兰

中国/俄罗斯/乌克兰

美国与北约均加大对中国军事援助俄罗斯在侵乌战争中打击乌克兰的忧虑。美国媒体更多透露中国通过贸易向俄罗斯提供战争所需装备与技术。俄罗斯加大与中国能源等贸易，所得注进维持在乌克兰战争中所需军费。

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据华尔街日报报道，美国警告中国不要在乌克兰战争中向俄罗斯提供武器。根据美国国务卿布林肯指控说，中国正考虑在俄乌冲突中向俄方提供武器支持。与此同时，激烈的冲突仍在继续。

美国官员警告中国不要向俄罗斯提供武器弹药。目前尽管俄罗斯几乎将全部地面部队部署到乌克兰，但仍难以在乌取得进展。

据官员们表示，对中国正考虑向俄罗斯提供致命武器援助的担忧，最初是在去年年底和今年年初的官员会议中浮现。这些官员表示，美国官员在视频会议和面对面会谈中警告中国官员，中国在协助俄罗斯战争方面正“接近踩到红线。”

随着这场战争接近一周年，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周末公开表示，美国政府得到的信息表明，中国政府正考虑向俄罗斯提供致命性支持，主要是以武器的形式。

布林肯上周六与中国最高外交政策官员王毅在慕尼黑安全会议的间隙举行会晤。布林肯在会后接受CBS新闻采访时说：“我们已对中方明确表示，那样做将给我们和我们的关系带来严重问题。”

稍早，华尔街日报说，根据贸易数据显示中国无人机仍在乌克兰战争中为俄军提供支持。

据西方官员、安全分析人士和海关数据，在西方当局试图切断俄罗斯为在乌战争获得供给的渠道一年多后，灵活的小型中国无人机的出口仍在为克里姆林宫提供针对乌克兰军队的有效作战方式。

根据海关记录，其中部分商用无人机从俄罗斯分销商处运抵前线，供货方是总部位于中国深圳的大疆创新科技有限公司(Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., 简称大疆)，同时另有一些无人机通过阿拉伯联合酋长国运输。

俄罗斯继续在乌克兰战场上部署中国产无人机表明，尽管西方为了限制俄罗斯继续作战的能力，实施了范围广泛的施压运动，但俄军仍然能够从国外获得关键物资。五角大楼担心，这些无人机不仅为俄罗斯的战争努力推波助澜，而且还让中国得以收集关键战场情报，这可能会强化北京方面的战备水平。

华尔街日报日前还有报道称，贸易数据还显示中国向俄罗斯提供攻打乌克兰所需技术。报道根据《华尔街日报》对俄罗斯海关数据的分析评估，中国的国有防务公司正在向受制裁的俄罗斯国有防务公司运送导航设备、干扰技术和战斗机部件，未理会俄罗斯面临的国际制裁和出口管制。

海关记录显示，中国的国有防务公司正在向受制裁的俄罗斯国有防务公司运送导航设备、干扰技术和战斗机部件。

根据华盛顿非营利组织C4ADS提供给《华尔街日报》的海关记录，这些只是俄罗斯去年入侵乌克兰后进口的数万批军民两用产品中的一小部分——这些产品既有商业用途也有军事用途。海关记录显示，俄罗斯进口的大部分军民两用货物来自中国。C4ADS专门从事识别国家安全威胁的业务。

华尔街日报称，尽管西方对俄罗斯实施制裁，中国还是成为一些可用于军事用途的关键技术的供应国。

此前，华尔街日报称根据一份最新报告，去年中国和俄罗斯之间的贸易蓬勃发展，为俄罗斯陷入困境的经济提供了急需的支持，也显示出西方制裁的局限性。

华盛顿非政府组织美国自由俄罗斯基金会(Free Russia Foundation)的报告显示，俄罗斯加大了对俄乌战争至关重要的技术的进口，包括从中国进口半导体和微芯片。同时，中国也增加了俄罗斯产品的进口，尤其是能源，其影响超过了俄罗斯与美国、英国和一些欧盟国家等主要西方贸易伙伴之间贸易额下降的影响。

报告称，随着美国、欧盟和英国纷纷缩减与俄罗斯的贸易往来，中国已经成为俄罗斯最重要的贸易伙伴，且占比远远高于其他国家。

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