“育娲人口”最新报告：2056年美国人口将超越中国

中国人口问题

中国智库“育娲人口研究”发布最新报告指出，2056年中国总人口数将被美国反超，至2100年，人口总数约为美国三分之二。报告提醒，在出生人口继续快速下降的背景下，华夏民族几千年积累的人口优势，将在 100 年内丧失殆尽。

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据香港 01报导称，中国「育娲人口研究」智库日前发布《中国人口预测报告2023版》，内容显示中国总人口数到 2050 年降至 11.7 亿，2100 年更暴跌至 4.79 亿，新生人口仅 94 万，占全球 0.89% ；届时，中国不再是人口大国。目前中国总人口数是美国的四倍之多，但报告预估 2056 年将被美国反超。

这份报告写道，按照此前中国国家统计局公布的数据，2021 年中国出生人口仅 1062 万人，2022 年已跌破 1000 万，只有 956 万，创下 1949 年以来最低记录。

报告续称，中国现在的大城市和东北三省的生育率已经只有 0.7-0.9，随着年轻人口的进一步城市化，中国的生育率还会继续走低。

中国各省为提高出生率，纷纷祭出不同的生育政策，但报告认为鼓励生育的力道不够。四川于日前更改规定，未婚状态下生育亦可办理登记，在深圳若生第三胎，可获得人民币3.75 万元的补助，也有省市提出托育补贴、拥未满18岁3孩可多购买一套房政策。

报告警告，若以目前鼓励生育政策力度，中国毫无疑问将在几十年内成为高龄化程度和人口萎缩最严重的国家之一。

正是因为中国面临世界最严重的低生育率下行惯性，所以需要世界上最大力度的生育减负力度。

据“育娲人口研究”估计，需要用 GDP 的 5%来生育减负 ，才能把生育率从 2022 年的低点逐步提升到 1.4，即接近发达国家的 平均生育率水平。在这个情形下，2030 年的新出生人口将在 1062 万，2050 年的总人口 为 12.9 亿。

不然，在没有实质有效的生育减负政策的低预测情形下，中国出生人口将在 2023 年降至 900 万左右，2025 年跌破 800 万， 2027 年跌破 700 万，到 2050 年降至 493 万，2100 年仅不到 100 万。中国现在的出生人口只有印度的一半，到本世纪中叶只有印度的 1/3，到 2100 年可能不到印度的 1/4。

按此预测，中国出生人口将在 2056 年被美国反超，到 2100 年只有美国的 2/3 左右。现在中国总人口还达到美国的四倍多，可出生人口却将在两代人后被美国反超，可见人口衰竭之快。

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