黎智英入禀促法庭确认其聘请海外律师裁决不受人大释法影响 英大状亦质疑港府决定

这是一张 苹果日报创办人黎智英 2020 年 12 月 12 日在惩教署人员的陪同下登上囚车，然后在香港法院出庭的资料照片。

香港/黎智英案 – 在中国人大常委会就国安案件聘请海外律师作出释法决议之後一个半月，港府仍未就触发释法的壹传媒创办人黎智英聘请英国御用大律师敖云天(Tim Owen)一事作出决定，黎智英为此入禀高等法院，要求法庭宣布人大释法不影响法庭早前批准他聘用敖云天的决定，又或要求法庭就他能否聘用敖云天或其他海外大律师向香港特首申请证明书。

广告 继续浏览后续

被控触犯《港区国安法》的勾结外国势力等罪的黎智英，获原讼庭丶上诉庭及终审法院先後在去年10月至11月期间批准聘请敖云天作抗辩代表，但港府不服，要求人大常委会释法。人大常委会在去年12月30日就国安案件聘请海外律师作出决定，指法庭作出认可海外律师参与案件前，须取得特首的证明书。不过，国安法的释法没有像《基本法》的释法般订明，释法决定不影响之前的裁决，以致黎智英能否聘用敖云天仍属未知数。而黎智英的案件审讯亦因此一拖再拖，由去年12月1日延至今年9月25日开审，审期暂定40天。

另外，《 明报》今日引述曾多次获律政司委聘来港的英国御用大律师Jonathan Caplan日前在一个网上节目说，敖云天参与的黎智英勾结外国势力案不涉及国家机密，而且国安法第63条已订明，控辩律师均须遵守保密原则，反问坊间基於什麽质疑敖云天参与案件。

至于港府打算修例限制海外律师参与国安案件，Jonathan Caplan认为必须要有理有据，「是信不过他们，还是他们没有个别观点？到底合理基础是什麽？」他强调，香港终审法院制度是香港强项之一，若香港想成为成功的国际金融中心，吸引投资及招商，必须紧记要保持法院独立及继续受尊重。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅