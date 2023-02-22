与美国对峙加剧中 政治局会议习近平再呼实现技术自力更生

中国/科技

中国国家主席习近平表示，中国必须自下而上解决关键技术领域的问题。中国正在应对越来越多的主要是美国对先进技术的出口管制。

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据路透社今天引述中国官方媒体消息称，中国习近平呼吁在美国紧张局势中实现技术自力更生。习近平周二在执政的中国共产党最高决策机构之一的 24 人政治局的一次研究会议上表示，中国需要加强科学技术基础研究，才能实现自力更生和全球科技强国。

据新华社援引习近平的话说，“应对国际科技竞争，实现高水平的自立自强，我们迫切需要加强基础研究，从源头上解决关键技术问题。”

路透社称，习近平发出这一呼吁之际，中国多年来努力缩小与美国及其盟国在先进半导体技术方面的差距，但中国面临越来越大的阻力。

据媒体消息，1 月，日本和荷兰同意遵守美国政府于 2022 年 10 月宣布的针对中国芯片行业的出口限制。美国最初的制裁针对的是中国购买先进的人工智能 (AI) 计算芯片，以及芯片工厂可用于生产尖端计算芯片的设备。

据新华社称，习近平周二还表示，有必要培养中国的顶尖科技人才队伍。早前，习近平在 2021 年的一次演讲中表示，到 2035 年，中国“应该在技术方面跻身世界领先国家之列。建设成技术实力和高素质人才队伍。

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