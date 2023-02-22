中国提乌战和平方案：乌克兰称谨慎研读正式说法

乌克兰/俄罗斯/中国

乌克兰外交部长库莱巴表示对中国制定的和平计划有兴趣但保持谨慎，同时呼吁中国不要帮助俄罗斯破坏乌克兰的 "领土完整"。库莱巴说，中国对乌克兰保证支持维护乌克兰领土完整，维护乌克兰领土完整应是和平计划的基石。

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据法新社称，基辅对中国的和平计划表现出谨慎的兴趣。中国外交最高官员王毅在德国慕尼黑举行的安全会议期间与库莱巴会面后，已于星期二在莫斯科访问。

据乌克兰外长库莱巴说，"王毅与我分享了中国和平计划的关键内容。" 库莱巴稍后在与北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格和欧盟外交负责人博雷利会面后在布鲁塞尔告诉记者说，"我们正在等待收到中国和平计划的正式文本，以详细研究，因为你不能在仅仅口头介绍就得出结论。一旦我们收到文件，我们将深入研究并得出自己的结论。"

库莱巴强调，乌克兰总统泽连斯基提出十点和平方案。他说：“我们认为这是一个全面、简明和有效的前进方案。” 据库莱巴称，"我认为乌克兰和中国之间有一个共同的立场，那就是领土完整原则。"他说。"这不仅仅是一个立场共同点要素，它应是一个基石。"

库莱巴说，"在俄罗斯侵略乌克兰的背景下，中国所做的和将要做的一切，如果我们抛开政治辞令，看看现实，都应该是为了捍卫领土完整原则。" 库莱巴警告说：“如果世界上有任何国家帮助俄罗斯破坏乌克兰的领土完整，那么信息是明确的：在世界任何其他特定情况下，其他任何人都可以消灭别国的领土完整。”

法新社说，周二在北京举行的新闻发布会上，中国外交部长秦刚说，北京 "对乌克兰冲突的升级甚至失控深表关切"。

中国已承诺在本星期公布中国的 "政治解决方案 "的建议，并在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰一周年前发表。

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