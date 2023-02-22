中国起草俄乌和平计划是否有与乌克兰磋商？

法新社报道：一位不愿透露姓名的乌克兰高级官员说，中国政府在起草其结束俄罗斯在乌克兰的战争的和平计划时没有与基辅磋商。这名官员告诉包括法新社(AFP)在内的记者：“中国没有与我们磋商。”

广告 继续浏览后续

北京已承诺本周公布一份“关于政治解决乌克兰危机的立场文件”，这适逢2月24日俄罗斯入侵其邻国一周年。

乌克兰外交部长德米特罗·库列巴表示，王毅在本周早些时候二人在德国的会晤期间分享了“中国的和平计划的关键要素”。他补充说：“我们期待收到文件，因为你知道，这不是能在只是听到之后就立即下结论的。”

但是那位乌克兰官员周三(2月22日)警告说，任何和平计划都不应越过基辅划定的“红线”。他说：“这道红线是《联合国宪章》的原则，包括尊重乌克兰的领土完整。”“ 泽连斯基总统已经明确表示，不会就任何乌克兰领土讨价还价。”

俄罗斯目前控制着其夺取的乌克兰东部和南部的大片领土，以及被其吞并的克里米亚半岛。

美国之音报道说：北京试图将自己定位为中立方，同时与战略盟友俄罗斯保持密切联系。

俄罗斯周三表示，在王毅访问莫斯科后，北京已就乌克兰问题的“政治解决”方式表达了看法。

俄罗斯外交部在一份声明中说：“中国合作伙伴向我们介绍了他们对乌克兰危机根源的看法以及政治解决办法。没有谈到任何单独的(和平)‘计划'。”

而乌克兰之前公布了自己的10点和平方案，要求俄罗斯军队从乌克兰领土全部撤出，并要求国际法庭起诉莫斯科的侵略行为。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅