中方对日本提高国防预算感到不安

中日安全对话

亚洲 – 2023年2月22日，在东京参加中日第十七次安全对话和第二十九次外交当局定期磋商的外交部副部长孙卫东会见了日本外相林芳正。中方表示对日本提高国防预算感到不安。东京官员则在会谈中，针对中俄军事关系与间谍气球的使用表达了关切。

广告 继续浏览后续

此前一次的日中安全对话，于2019年2月在北京举行。本月22日的这次会谈，旨在缓解世界第二大、第三大经济体之间的紧张关系，东京担心在俄罗斯袭击乌克兰之后，北京尝试使用武力控制台湾，从而引发冲突，使日本卷入其中，并扰乱全球贸易。

日本方面，由外务省外务审议官山田重夫（Shigeo Yamada）和防卫省防卫政策局次长安藤敦史（Atsushi Ando）代表。中方则由外交部副部长孙卫东、中共中央军事委员会国际军事合作办公室副主任张保群参加会晤。

会谈一开始，日本外务审议官山田重夫即对间谍气球的使用，以及北京增加军事活动，加强与俄罗斯的合作表示关切。

山田重夫说：“虽然日本和中国之间的关系有很多可能性，但我们也面临着许多问题和担忧。”

他指出，问题包括，两国尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的领土争端，北京最近与莫斯科的联合军事演习，以及自2019年以来，至少3次在日本上空发现的可疑中共间谍气球。

日本上周表示，它计划澄清军事交战规则，允许其自卫队战机击落侵犯领空的无人飞行器。

中国外交部副部长孙卫东在会议开始时则说：“国际安全形势发生了巨大变化，我们看到单边主义、保护主义和冷战思维的回归。”

孙卫东还批评，东京在台湾问题上的行动是“与区域外势力勾结”。这一评论显然是针对日本修订关键防务文件，以及承诺加强与美国的联盟关系。

去年12月，日本更新了三份关键防务文件，并强调“台湾海峡和平与稳定”的重要性。

在这些文件中，日本承诺通过获得“反击能力”来加强威慑力，以便在紧急情况下打击敌方领土上的目标，同时承诺，将在未来五年内将国防开支增加一倍，达到国内生产总值的2%，这引起了中共当局的不满。

然而，相比之下，北京去年的国防开支增加了7.1%，其部队的开支是日本的四倍多。

在会面之前，日本当局上周表示，2019年至2021年，至少有3个不明飞行物被目击出现在日本领空，且“强烈怀疑”是中共用于间谍行动的无人气球。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅