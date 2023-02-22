中美熊猫事件延烧 陆网友呼吁快接回旅美熊猫丫丫

熊猫外交

亚太 – 美国孟菲斯动物园于3日发布旅美大熊猫“乐乐”离世声明。而另一只同在美国孟菲斯的大熊猫“丫丫”健康状况令人担忧，大陆网友呼吁尽早接回“丫丫”。大陆动物园协会工作人员透露，相关专家已出发前往美国，如果手续办理顺利，丫丫将提前回国。而中美之间关系会否因为熊猫再添恶化薪柴引发关注。

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综合陆媒报导，有在美志愿者透露，“丫丫”目前除了大面积皮肤病、疑似营养不良、拉肚子，还伴随着“刻板行为”（指长时间的、心神不定的、不断重复的动作）。

中美纷争从政经领域逐步延烧至各种事件。先是去年底美国孟菲斯动物园宣布结束20年租期，如按照原租期，美方将在4月7日归还大熊猫乐乐和丫丫，当时大陆许多网民与志愿者便呼吁大陆关官方尽快将两隻大熊猫接回国。

就在租借期满前2个月，大熊猫乐乐在今年2月１日离世，终年25岁，却在3日后才知道消息。美动物园方称乐乐“死因尚未确定”。中国驻美国使馆发言人4日就大熊猫乐乐离世答记者问时表示，中国专家组将赴美调查死因。

美动物园的作法让许多大陆网友感到痛心，除了呼吁尽快调查乐乐死因外，且关注另一只熊猫丫丫的身体健康状况。同时呼吁大陆官方尽早接回丫丫。网友表示“国宝在美国的日子过的还不如猫狗，自己的国宝自己疼，赶快接回来 ”、“自家的孩子只有自家人才会真正疼爱”，也有网友呼吁要终止这种熊猫外交的行为，认为“我们国家已经不需要大熊猫离乡背景了”。

另一方面，有消息称丫丫回国后应该会先回到北京动物园，北京动物园在11日称正办理丫丫回陆的审批手续；上海动物园也称兽医专家已在2月赴美调查。

反观日本返送大熊猫引发的争议较少。旅日大熊猫香香21日从日本东京上野动物园启程抵陆；另外旅居于日本和歌山县“冒险世界”主题公园的大熊猫“永明”及其双胞胎女儿“樱浜”、“桃浜”启程返回大陆。相较于美国，日本熊猫归返引发日本民众不捨，大陆网民也认为，相较旅美熊猫状况，日本相对将熊猫照顾得宜。

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