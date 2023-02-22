乌战危局中 “间谍气球”触动的是美国敏感的类冷战神经

气球涡流对撞冷战神经

美国对中国间谍气球之所以感到如此愤怒，不少分析认为，主因还是乌战打了一年国际情势越来越趋近于「类冷战」格局。其实相对于过去美中发生的误炸事件或军机擦撞，间谍气球还较不敏感，差别在于美中关系当时仍相对友善，现在则今非昔比。

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鉴于乌克兰战争危局未解，因此布林肯2月18日在慕尼黑同王毅面对面时警告说，北京不要为俄罗斯在乌克兰的侵略战争提供“致命性的支持”。据美方掌握的消息，中国现在正在“认真”考虑这种可能。

据纽约时报20日针对美中外交首长此次会谈发表评论文章说，华盛顿与北京的外交接触曾因气球事件中断，尽管这次会晤恢复了双方的接触，美国对会晤的描述完全没提中国官员王毅是如何回应的。但中国官方媒体对会晤的简短报道描述的是同样激烈的交流。

据中国官媒描述，王毅说，“解决滥用武力（他指的是美国在南卡罗来纳州沿海将中国的大型气球击落）给中美关系造成的损害”是美国的责任。

纽时这篇由MICHAEL CROWLEY与DAVID E. SANGER合撰的文章指出，对会晤的这两种描述表明，气球事件发生两周后，华盛顿和北京都在坚持强硬立场。美国官员曾明确希望，通过这次会晤找到一条让布林肯重新安排访华的途径，这将是美国国务卿多年来的第一次访问。中国气球从蒙大拿州向美国东部飘越时，布林肯突然取消了原定的访问。

值得注意的是，两国都没提为布林肯访华寻找新时机。布林肯还对美国全国广播公司表示，他“非常清楚、非常直接”地与王毅谈了气球事件，王毅在会晤期间“没有道歉”。这是对中美关系也许已经跌到50年来最低点的又一个提醒，半个世纪前，尼克松总统打开了与中国领导层的沟通渠道。

虽然拜登总统经常说他渴望建立一种激烈竞争但不发生冲突的美中关系，但在每年都有外交官员、情报官员和立法者参加的慕尼黑安全会议上，许多人表示了担忧，对气球事件的处置让人们看到，哪怕是一起没有人员伤亡的事件，双方也未能阻止它进一步升级。

在举行会晤数小时前，王毅在慕尼黑会议上发言，令许多在场的西方官员惊讶的是，他再次强调了中国的说法，即气球是被风吹离航线的“民用”研究飞艇，还把美军击落气球之举说成是荒谬且歇斯底里！

美国国务院在描述布林肯传递给王毅的信息时写道，美国“不会容忍任何侵犯我们主权的行为，中国的高空监视计划已暴露在全世界面前，中国的气球曾经侵入过五大洲40多个国家的领空”。

击落气球后，美国海军和海岸警卫队已收回了气球上的大部分设备（气球的有效载荷相当于一架小型支线客机）。美国官员表示，他们打算将他们发现的有关传感器的详细信息公之于众。官员们表示，气球仍在空中时就能看出上面载有监视设备，与中国声称它是一个气象气球的说法相矛盾。

布林肯还再次警告，中国不应帮助俄罗斯在乌克兰的战争努力，人们越来越担心北京正在慢慢地开始这样做，包括向俄罗斯私人的瓦格纳民兵提供卫星图像和可能帮助俄罗斯建造军事硬件的电子产品。

美国国务院试图虽将布林肯的语气描述为强硬，但有关会晤的官方声明说，他向王毅强调了“在所有时间保持外交对话和沟通渠道畅通的重要性”，布林肯还说，“我们不想与中华人民共和国发生冲突，不寻求新冷战。”

纽约时报认为，这句话特别值得注意，因为王毅在周六早些时候的记者会上曾说，全球事务中的“冷战思维卷土重来”。

经济学人：气球事件可以从冷战学到一些教训

之前，英国周刊经济学人也已认为中国间谍气球事件可以从冷战学到一些教训。

据2月11日那期的经济学人刊登的相关文章指出，随着冷战走入历史，与1962年的古巴飞弹危机，或2001年一架美国间谍机与中国战斗机相撞后迫降相比，气球事件只是小菜一碟。但这不该被玩笑带过。美国说这颗气球在从事间谍活动，对于一般美国民众来说，来自中国的威胁突然变得清晰可见。拜登总统在2月7日的国情咨文演讲中警告：“毫无疑问⋯⋯如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保卫国家。而我们做到了。”

当气球飘浮在军事基地附近时，美国淡化了间谍气球（或如中国政府坚称的气象观测船）发现了什么，包括蒙大拿州一个有民兵三型洲际弹道导弹的基地。他们说，那是因为他们密切追踪气球，并确保在气球范围内没有发生任何敏感活动或通讯。对气球残骸的检查，可能会揭露更多关于这次行动的讯息。美国称，这是一项以中国南部海南岛为基地的大型空中监视项目的一部份，该项目的目标是五大洲的国家。

据经济学人文章指出，这起事件，说明了为什么美中竞争如此难以控制。美国充分展现超党派政治，因为共和党和民主党都争先恐后地表现出强硬态度，这种升级模式可能会在2024年总统大选中占据重要地位。如果在南卡罗来纳州的海岸被拾回的碎片显示其中有使用美国的零件，则气球也可能揭示了平民和军事活动之间的模糊界线。两国之间的经济连结，从半导体到TikTok，是如此广泛，以至于大量活动现在都遭到怀疑。

持续不断的小龃龉风险，可能引发更大的冲突。

因此，经济学人说，20世纪提供了一些教训。1972年，美国和苏联设法就“避免危险的军事冲突”达成协议。1955年，艾森豪威尔总统提议允许苏联间谍机在美国上空飞行，反之亦然，以便两国更了解对方的意图。

俄罗斯人对这个想法犹豫不决，直到苏联解体后才被提起。后来包括俄罗斯和美国在内的34个国家都加入了2002年生效的「开放天空条约」，它允许参与成员在发出通知和飞行路线后，从空中互相监视。不过，俄罗斯和美国最近都退出了该协议。

经济学人又说，今天，避免冲突升级的机制太少了。中国去年底才放弃疫情清零政策，意味着它多年来一直避免面对面讨论。拜登当总统后与中国领导人习近平只见过一次面，是去年11月在印尼峇里岛的G20会议。正如一位美国官员当时所言：为两国关系奠定基础，并确保有约束我们竞争的规则非常重要。

经济学人总结表示，只有美国和中国多谈谈，才能达成防止意外发生的新外交和军事协议。美国想讨论核武，但中国拒绝。中国相信世界其他地方对其能力了解得愈少，它就会愈安全。但随着它全球野心的成长，对情报的渴望愈来愈大，追求情报的胆子也愈来愈大，这不断增加发生冲突事故的可能性，而这些事故可能会迅速失控。一些美国人和中国人可能对漂浮的大气球感到好奇或好笑，但更大的状况令人担忧。

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