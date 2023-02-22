北京谴责拜登口是心非

中国/美国/气球事件

中国对美国击落飞在美国上空的中国监测气球耿耿于怀，至今愤恨难消。中国外交部发言人汪文斌今天在回答关于气球提问时，严厉抨击美国总统拜登违背不寻求新的冷战，无意与中国发生冲突的承诺，是说一套做一套。

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今天中国外交部例行新闻发布会又有中国监测气球的提问，引发发言人指责拜登 "说一套做一套 "。

据法新社说，中国政府周三指责美国总统拜登在美国上空被一架美国战斗机摧毁的中国气球上 "说一套做一套"。

自2月4日的事件发生以来，双边关系已经变坏。根据华盛顿的说法，该气球是一个观察美国军事基地的间谍气球。但另一边，北京将该气球说成是偏离轨道的民用气球。

周日，美国国务卿安东尼-布林肯在推特上说，他在与中国外交官员王毅会晤时 "谴责了这次气球入侵美国"。今天，中国外交部发言人当被问及该推文时，作出少见的尖锐反应。据汪文斌谴责说："美国总统拜登亲自肆无忌惮地命令战斗机用先进导弹击落一只民用气球。这是100%的滥用武力，这是100%的过度反应，这是100%的歇斯底里。此举严重违反了国际惯例和公约。"他补充说。

汪文斌还说，“美国总统拜登多次公开和郑重承诺，他不寻求新的冷战，无意与中国发生冲突。我们希望，作为一个大国领导人，他应信守诺言，言出必行，而不是说一套，做一套。”

据法新社，该问题是由中国国家广播电视公司CCTV的记者提问的。

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