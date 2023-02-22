受够了，动态清零结束后中国富人加快移民计划数十亿资金外流

据彭博社报导，中国动态清零结束放宽防疫措施边境解封后，令其国内的富裕阶层加快移民计划，导致数以十亿美元计的资金及大量人才外流。

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投资移民顾问指出，中国动态清零防疫措施去年12月大幅放宽，许多中国富人开始出国考察海外房地产情况，或敲定移民计划。

投资移民顾问认为，可以看到许多想要移民者感到过去六个月真的受够了，所以移民咨询预订量激增。

亨利伙伴（Henley & Partners)投资移民顾问公司统计，在中国宣布重新对外开放后的几天内，中国个人对移民的咨询增加超过4倍。

加拿大索比罗夫斯（Sobirovs）移民律师事务所指，寻求移居到北美国家的中国人愈来愈多，一些客户表明希望尽快迁到当地。

法国外贸银行（Natixis）亚太区首席经济学家埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）指出，新冠疫情发生前，每年因中国民众出国而导致的资金外流数额达到约1500亿美元。由于中国民众在过去三年无法旅行，这个数字可能在2023年有所增加，中国今年将面临大量资金外流情况，这可能形成一种压力，影响到人民币和经常账户，还会影响中国的劳动力、生产率和经济增长。

另据英国《经济学人》报道，数以十亿计美元正以度假名义外流，中国出境观光愈旺，资本外逃就愈严重。现在中国人旅游渴望强劲，携程旅行网（Ctrip）一个月内询问度变成之前的4倍，在被新冠病毒疫情关了3年后，中国出现这种旅游热潮可以理解，但观光、求学等明显动机底下，还有一个动机没说出口：把钱偷偷带出中国。

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