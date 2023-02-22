普京亲自宣布习近平访俄消息

俄罗斯/中国/普京/习近平

俄罗斯总统普京22日破例在克里姆林宫会见不是国家首脑级别的中国外交官王毅，并在会见中宣称中国国家主席习近平访问消息，被指意义微妙。据普京称，习近平访问时间应在今年春季。乌克兰战争胶着，俄罗斯与乌克兰都在聚集兵力对峙，春季时战局前景不明，普京确指春季时间，或强调与中国有盟下威慑。

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据路透社今天报道称，普京称习近平将访问俄罗斯，两国关系更进入“新领域”。普京欢迎中国最高外交官王毅来到克里姆林宫，告诉他俄中双边贸易好于预期，可能很快达到每年 2000 亿美元，高于 2022 年的 1850 亿美元。普京称，“我们等待中华人民共和国主席访问俄罗斯，我们已经就此达成一致，”普京还告诉王毅，“一切都在进步、发展。我们正在进入新的领域。”

王毅告诉普京，两国关系经受住了国际形势动荡的压力，危机中蕴藏着一定的机遇。王毅通过翻译说，中俄关系不针对任何第三方，但同样“不会屈服于第三方的压力”。路透社认为，这是对美国的明显抨击。

王毅说，“我们共同支持国际关系的多极化和民主化，”王毅还告诉普京，“这完全符合时代和历史进程，也符合大多数国家的利益。”

王毅早些时候会见了俄罗斯外长拉夫罗夫，表示期待双方达成新的协议，但没有关于协议的细节。

据路透社说，对普京来说，在冷战高峰以来与西方最大规模的对抗中，中国的大国支持让他能够将俄罗斯在西方的孤立视为向亚洲倾斜。而对于习近平来说，俄罗斯现在比以往任何时候都更加依赖中国。1991年苏联解体后，俄罗斯曾经是全球共产主义制度的领导者，现在是复兴的中国的小伙伴，中国已经在许多 21 世纪技术方面处于领先地位。

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