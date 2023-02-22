普京暂退核武器条约 北京高兴？

核武器/俄罗斯/美国/中国

俄罗斯暂停与美国签署的最后一份核武器条约可能破灭了美国试图将中国拖到谈判桌前，开始讨论中国迅速加速的核武器计划的任何希望。

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据路透社今天报道称，普京称暂时退出的核条约举。此前地区外交官和安全分析人士曾认为，中国可能会以某种方式被说服加入俄美武器谈判，以在 2026 年到期前延长新 START 条约，以缓解对中国快速军事现代化日益增长的担忧。

随着中国核武库规模和复杂性的增长，中国的核武库处于这些担忧的核心。五角大楼最近还指出，这种扩张正在加快步伐。

据一位亚洲安全外交官周三表示，“与传统的俄美交流相比，中国是一个黑匣子。而且每年都在变大。”该亚洲安全外交官称，“普京的退出可能使美国在让中国走上透明度谈判桌前进一步倒退。”

在俄罗斯入侵乌克兰一周年之前的一次讲话中，俄罗斯总统普京宣布俄罗斯将暂停 2010 年签署的一项条约，该条约将美国和俄罗斯各自部署的战略核弹头数量限制在 1,550 枚，同时规定相互检查。

安全分析人士表示，此举可能会危及两国长期以来一直是最大核大国之间相互威慑的微妙计算，并引发其他核武国家之间的军备竞赛。

卡内基国际和平基金会常驻美国的核问题专家赵通表示，他认为普京的举动限制了美中核合作的前景。该专家告诉路透社：“这只会让中国对与美国的核安全合作更​​加不感兴趣。” 该专家还认为，“现在，即使是军备控制合作的最后一个例子也正在受到严重破坏。”

据路透社，自 20 世纪 60 年代初期以来，中国一直是核大国，几十年来，根据中国独特的“不首先使用”承诺，中国一直保持少量核弹头和导弹作为威慑力量。这一承诺仍然是官方政策，但作为中国国家主席习近平领导下的北京更广泛的军事现代化的一部分，围绕核武库近年来迅速增长。

中国人民解放军现在有能力从潜艇、飞机和该国内陆范围不断扩大的发射井发射远程核武装导弹。一些专家担心这种“核三位一体”可能被用来胁迫对手，例如在台湾的冲突中。

五角大楼去年 11 月发布的年度中国报告指出，北京似乎在 2021 年加速扩张，目前储备了 400 多枚核弹头。

五角大楼表示，到 2035 年——届时执政的共产党领导层希望其军队实现全面现代化——它可能会部署 1,500 枚核弹头和一系列先进的导弹。五角大楼还警告说，随着扩张的继续，可能影响“不首先使用”的政策。据五角大楼的报告指出：“如果常规军事失败严重威胁到中国的生存，北京可能也会考虑使用核武器来恢复威慑力。”

路透社说，据一些专家认为，鉴于北京在能力方面仍远远落后于美国，长期以来一直担心受到与俄罗斯和美国的任何三方会谈的约束。

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