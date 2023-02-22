普京“破例”接见王毅 盛赞与华特殊关系

俄罗斯/中国/乌克兰战争

俄罗斯总统普京今天在俄罗斯莫斯科克里姆林宫接见到访的中国外交最高官员王毅，并盛赞与中国友好关系。据法新社，因普京罕见在克里姆林宫接待非国家元首的外国官员，普京“破例”接见王毅，凸显俄罗斯与中国友好关系。在侵乌战争一年胶着之际，俄罗斯需要中国的盟友支持。

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俄罗斯总统普京在与中国外交官员王毅的会见中称，俄中关系稳定了国际局势。法新社说，普京是在中国为乌克兰制定的和平计划将于本周公布尚未曝光而引起的悬念中，会见王毅。普京称，俄中关系正在稳定国际局势。

据普京称，"今天的国际关系很复杂，在这种情况下，中国和俄罗斯之间的合作对稳定国际局势具有重要意义。" 俄罗斯总统说他欢迎中国外交最高官员王毅来到克里姆林宫。

法新社说，普京很少接待非国家元首的外国官员，而这次会晤再次强调了克里姆林宫与中国盟友之间的特殊关系。

普京称，"我们正在达到新的境界。"

普京说他期待着中国国家主席习近平在春天访问俄罗斯。

根据俄罗斯官方给予的翻译成俄语的王毅的话说，北京希望与莫斯科进一步"加强战略伙伴关系，以及全面合作"。

据王毅强调，俄中关系 "不针对第三国，抵制任何其他压力"。

法新社称，中国外交官员王毅是在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会晤后，在克里姆林宫受到普京接见。

稍早，拉夫罗夫称，"我们的关系正在以一种安全和充满活力的方式发展。尽管国际舞台上出现了强烈的动荡，但我们正显示出团结一致，愿意捍卫双方的利益。"

据法新社，王毅对俄罗斯的访问正值中国寻求在乌克兰冲突中发挥调解作用，中国官员公开概述了一项和平计划，该计划目前还很模糊。中国说寻求政治解决乌克兰战争。作为俄罗斯的亲密盟友，中国从未公开支持或批评过俄罗斯在乌克兰的军事行动，但同时在面对西方制裁时一再表示支持莫斯科。

但中国也呼吁尊重乌克兰的领土完整。而俄罗斯则声称已经吞并了五个乌克兰地区。

中国外交部官网第一时间并没有报告王毅与普京会见消息以及照片。在置顶新闻中，几乎均是习近平外事消息。

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