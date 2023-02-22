甩漏连连：盲抢人才致批「基因流氓」贺建奎来港 爆光后急撤批 不停车缴费服务乱中推迟

香港/社会

有刑事纪录的贺建奎经媒体爆光获批以高端人才来港后，入境处随即宣布其签证无效。2023年2月22日

声称公务员辞职人数上升对运作没有太大影响的香港政府，本月内接连出现政策思虑不周而要「补获」的情况，先是运输署因预告及标贴不足而要把「易通行」不停车缴费服务的推出时间延至5月，但随即又触发隧道收费人手不足的问题；另是因盲抢人才以致未有要求申请者申报犯罪纪录，在爆出曾因「基因编辑婴儿」事件而入狱三年的中国科学家贺建奎获批高端人才通行证后，港府急急于晚上堵塞漏洞和宣布贺的签证无效。

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在2018年被英国科学杂志《自然》称为「基因编辑流氓」（CRISPR rogue）的贺建奎，昨(21日)在北京向传媒证实，本月初申请港府的「高端人才通行证计划」（下称「高才通」），一个星期后获得批准，现正联系香港的大学丶科研机构和公司，寻求从事罕见遗传病基因治疗的研究，但就拒绝回应申请时有否提及其刑事纪录，并随即离开。

贺建奎因替一对双胞胎女婴进行胚胎基因编辑，使她们免受爱滋病感染而引发激烈的生命伦理争议，后更被指其声称有欺骗成份，翌年底，被深圳市人民法院以非法行医罪判处入狱三年和罚金300万元人民币。他在去年4月刑满出狱。

「高才通」是港府为应付移民潮造成人才流失的「抢人才」计划之一，期望罗致年薪达250万港元（A类）丶获全球百强大学学士学位并在申请前五年内累积至少三年工作经验（B类）丶申请前五年内获全球百强大学学士学位但工作经验少于三年（C类）等三类高端人才，而其中一个考虑批准准则是申请人没有严重犯罪记录。计划推出不足两个月，已接获逾万宗申请，当中逾7800宗获批。《明报》昨日报道，贺建奎是获批者之一，引发关注。

劳工及福利局长孙玉菡中午时表示，不评论个别个案，但承认申请人毋须申报犯罪纪录，强调当局会不时检讨和调整申请流程，考虑增加需要申报的个人资料。

立法会议员黄锦辉认为，不少国家发出签证的条件是申报有没有案底，港府没有要求申报是漏洞，须尽快填补；而狄志远则指政府不应「盲抢人」，吸纳人才亦须考虑人的质素和诚信。

及至晚上，劳福局在脸书公布，入境处「火速」调整计划申请流程，由今(22日)天起，申请人须申报有否刑事定罪纪录，处方亦会要求未获批的申请人补交相关资料。至於已经获批的七千多人，处方未有交代，但黄锦辉估计，相信难以挽回，期望当局在对方申请留港工作时再作把关。

到了接近午夜，港府发言人回应一宗因「非法行医罪」而入狱但获批的个案时表示，入境处经检视后，怀疑有人以虚假陈述获得签证，入境处长已宣告其签证无效，并会进行刑事调查。

今日多份报章社论批评港府政策制订和落实都不够缜密，当中，《明报》和《信报》均指新班子在特首李家超以目标为本的追求绩效下，急于「凑数」，政策思虑不周丶不重成本效益，有可能衍生各种治理问题，更不利说好香港故事。《星岛日报》形容事件如暮鼓晨钟，促港府推行计划时要有周详考量，确保在程序上做得更严谨。

评估不足， 港府要再推迟不停车收费实施日期。2023年2月22日 © Top Gear图片

运输署低估需求和现况 不停车缴费服务再推迟三个月

在「盲抢人」事件发生前，混乱的主角是运输署。

运输署早已决定，由本月起，陆续在全港九条行车队道推行名为「易通行」的不停车缴费服务，只要在车窗贴上预先缴费的「车贴」，当局会透过无线射频从车主的户口收取隧道费，司机毋须停车缴费。当局在1月和本月上旬先后提醒公众，有关计划自本月26日起率先在青沙管制区（即尖山隧道丶沙田岭隧道及大围隧道）实施，届时所有人手收费亭及另一种电子道路收费系统的「快易通」车道将会取消，换言之，驾驶人士必须使用「易通行」缴费。

全港现有81万辆车，但当局当时只发出33万张「易通行」车贴，即尚有六成车主未申请，若把分租车辆的营业车司机计算在内，未能使用相关隧道的车辆会更多，故此最后通谍一出，不少车主或司机赶往申请，以致出现「迫爆」服务中心丶迟迟未收到申请获批通知丶买不到「车贴」等怨言。最后更传出，「车贴」生产不足，而处长罗淑佩亦承认，由於程式出错，以致营办商和政府系统未能衔接车主资料，共约1.5万至1.6万份申请受影响，署方已重新寄出车辆贴。

扰攘不足一星期，运输署宣布，考虑到公众登记情况丶市民和业界意见，把「易通行」实施日期推迟至5月7日（周日）实施，是「易通行」第三次推迟推行日期。

但是次推迟却引发劳资争拗，因为当局已因应2月26日的推行计划而解散员工，部分员工已另觅新工，在原订离职日期后上班，据悉有人以不发遣散费作为迫使员工继续工作的方法，而香港隧道及公路干线从业员总会主席卓和善更在电台节目透露，已觅新工的员工忧虑要「贴钱」补偿一个月工资才能离职。卓其后表示，向隧道管理公司争取后，员工如按原定通知离职，可如常获发遣散费；若留任至5月，则可获额外半个月补偿金。若仍未能挽留足够人手，便可能要聘请临时工人。

署长罗淑佩强调，今次是最后延迟，至于其馀隧道亦会按计划在今年内改用「易通行」，而大榄隧道则会在2025年政府收回管理后实施。

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