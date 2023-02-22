王毅传今见普京 有称显中俄哥俩好

中国/王毅/普京/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯和中国今天表明了两国对深化双边关系的共同理解和意愿。法新社说，北京寻求调解乌克兰冲突，本周将公布一项和平计划。据俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫透露说，王毅将于当天晚些时候在克里姆林宫受到俄罗斯总统普京的接见。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，在中国和平计划的悬念中，莫斯科和北京显示好关系。中国外交最高官员王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

据俄罗斯官方消息引述拉夫罗夫在与王毅的会见中说，"我们的关系正在以一种安全和充满活力的方式发展。尽管国际舞台上出现了强烈的动荡，但我们正显示出团结，愿意根据国际法和联合国的核心作用来维护彼此的利益。"

根据俄罗斯官方给予的会见中翻译成俄语的讲话内容，中国前外交部长，现任中国外交最高官员王毅则承诺 "继续努力加强和深化与俄关系"，

据俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫说，王毅将于当天晚些时候在克里姆林宫受到俄罗斯总统普京的接见。

王毅访问俄罗斯之际，中国最近寻求在乌克兰冲突中发挥调解作用，公开提出一项和平计划，以寻求政治解决。据法新社称，中国的计划说法迄今为止非常模糊。

王毅上周在德国慕尼黑举行的安全会议上与乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kouleba会面后，于周二抵达莫斯科，据基辅方面称，王毅在会见中为乌克兰提出了 "中国和平计划的关键内容"。

中国承诺在本周公布中国的 "政治解决方案 "的建议，在2022年2月24日俄罗斯在乌克兰开始进攻的一周年时公布。

法新社说，作为俄罗斯的亲密盟友，中国从未公开支持或批评过俄罗斯在乌克兰的侵略战争，但同时在面对西方制裁俄罗斯时一再表示支持莫斯科。

有消息称王毅访问莫斯科或为中国国家主席习近平稍晚访问俄罗斯铺路。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅