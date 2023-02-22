白发抗议运动：武汉传逮捕多人

中国/白纸抗议/白发抗议

武汉居民上周三自发举行大规模示威，抗议当地政府的“医疗新政”加重他们的负担。据当地居民披露，过去一周，武汉警方在各社区排查在示威现场喊口号的抗议者，目前确认有5人被捕，其中包括新冠肺炎死者家属张海。

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据自由亚洲今天报道称，武汉白发运动多人陆续被捕，张海遭警跨省抓回武汉。

2月8日以及15日，武汉连续爆发上万人的示威活动，示威者在集会地点中山公园门外高唱《国际歌》和《团结就是力量》，要求政府撤回2月1日正式实施的所谓医疗新政。虽然公安未采取武力驱散行动。但是武汉多位居民本周三（22日）告诉自由亚洲电台，警察正在排查参与示威游行的活跃分子，一周内已有张海等5人被捕。

武汉一位因“个人安全”理由，不愿公开全名的张女士对本台说：“涉白发运动被抓的5个人，其中之一是张海。据说他是在深圳被抓的，罪名还不清楚。另外抓了一个23岁左右的年轻人，男性，他因为与一些老人唱《国际歌》，另外还有一位出租车司机舒力，男性，于20日左右被抓，他是因为到现场声援。”

据该报道，5名示威人士被捕，恐有更多姓名不详被捕者。

今年2月8日，武汉上万名退休人员聚集在市政府门前请愿，要求政府官员公开解释为什么将每月两百六十多元的医药补贴，降至数十元。而且居民看病超过七百元医疗费方可报销其余部分，集会要求官方撤回新的医保措施。次日，官员解释称，长远来讲，患大病的人可以得到政府更多的补贴，居民拒绝了政府的说法。15日武汉退休人员和居民再次向政府示威。其后，当局开始抓捕示威者。

中国其他地区近日也发生老年人示威，抗议缩减医药补贴等政策。

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