香港财赤跃至1400亿 下年度续有544亿赤字 减「派糖」 料GDP反弹到3.5%至5.5%

香港/经济

受疫情打击，香港地价和印花税收入大减，以致本财政年度将录得1398亿港元(下同，折算约167亿欧元)的赤字，是原来预算的2.5倍，成为历史第二高的财赤；展望来年，虽然香港已走在复常路上，本地经济增长亦从收缩反弹至增长3.5%至5.5%，使收入增加，但预计仍会出现544亿元赤字，而财政储备亦将降至7629亿元，相等於12个月政府开支。财政司长陈茂波预计，要到2024/25财政年度，香港财政预算才有望恢复盈馀。

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财政司司长陈茂波今(22日)早发表李家超班子第一份财政预算案，指由於与经济正在增长的中国内地恢复通关，香港经济预计将「明显反弹」，由去年经济收缩3.5%大幅反弹至预算今年经济增长3.5%至5.5%，高於国基会预测的2.9%全球经济增长率；另外，香港同期的基本通胀率亦将升至2.5%，按年升幅为0.8个百分点。

上述经济增长是经过港府大幅增加对中小企支援和继续俗称「派糖」的市民经济支援而来，但「甜度」有所减少，例如连续第三年向六百多万市民派发的消费劵金额已减半至5000元，薪俸税宽减以6000元为上限等，使一次性纾缓措施的总金额降至约600亿。陈茂波形容，这是一种「中间偏松」的财政姿态，为香港复常加固。

他预期，由4月开始的2023/24财政年度的经常开支将微升3.3%至5602亿，而包括防疫措施的非经常开支则大幅下降53%至693亿元，政府整体开支将会下降6%至7610亿元。与新增的24亿元额外足球博彩税丶增加逾三成烟草税後所得的10亿元，以及预期大增约两成的卖地收入，下个财政年度的总收入预计增至6424亿，再加上650亿元的政府债劵，使下年度的赤字减至544亿元。

在赤字预算下，香港的财政储备会由本年度的8173亿进一步下降至2023/24财政年度的7629亿，相等於十二个月的政府开支。陈茂波强调，目前的财政储备水平稳健。

展望未来五年的中长期预测，港府预计香港的经济活动会继续从疫情中复常而实现「追赶式增长」，2024至27年间的年均GDP为3.7%，高於疫情前十年的2.8%趋势增长；基本通胀率预计为平均每年2.5%。总计下来，他相信，综合帐目在计及发行债券所得及还款後，除了下个财政年度录得赤字外，馀下四个年度均可达致盈馀。

他又预计，截至2028年3月底，香港财政储备会回升至9837亿元，相当於本地生产总值的25.6%，或约等於十四个月的政府开支。

有关预算案仍有待立法会通过，但以「完善」选举制度後选出丶几乎全由建制派人士组成的立法会，通过几无悬念。

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