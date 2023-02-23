两会前夕内蒙露天煤矿坍塌：当局下令筛查所以矿井安全

中国/内蒙露天煤矿事故

在内蒙古一座露天煤矿发生致命事故后，中国当局紧急命令全国煤矿进行安全检查。内蒙古煤矿事故造成至少两人死亡，超过 53 人仍然报告失踪。目前尚没有出事露天煤矿的事故调查结果出笼，未知该矿是否有安全隐患。

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据路透社今天报道称，内蒙古一座年产能 90 万吨的露天煤矿坍塌发生在敏感时期，中国正推动当地煤炭供应增长，而且距离人大政协年会召开只有 10 天之遥。

中国煤矿在致命事故后被勒令进行安全检查。内蒙古、山西、陕西等多地政府要求煤矿企业特别是露天煤矿立即进行安全检查，并要求地方有关部门开展检查。

内蒙古东胜市政府周四在一份声明中说：“我们必须严厉打击各种违法违规行为，对违规进行处罚或关闭，以纠正问题。”

自 2021 年底以来，北京一直敦促煤矿提高产量，以增加供应并抑制能源价格飙升。预计2022年核准新增煤炭产能2.6亿吨，重启封存煤矿数十座，总产能达到50.5亿吨。

周三事故的确切原因尚不清楚。中国国家电视台中央电视台今天报道说，内蒙古倒塌的矿山最初是一个地下矿山，该矿山关闭后于 2021 年作为露天矿重新开放。

据路透社说，中国的煤矿是世界上最致命的煤矿之一，主要是由于安全标准差和生产过剩的问题。市场参与者预计，随着全国人大将于 3 月 5 日召开会议，未来几周中国将进行一系列严格的安全检查。

国金期货分析师在一份报告中表示：“事故发生之际，正值国家重大事件临近之际，这将引发全国范围内的大规模安全检查，并在一定程度上减少短期煤炭供应。”

然而，由于煤炭对能源安全和经济活动至关重要，他们表示不太可能大幅削减供应。

周三，中国北方港口热值 5,500 大卡的动力煤价格从每吨 980 元的年内低点上涨至每吨 1,100 元（159.84 美元）。交易最活跃的大连炼焦煤期货周四飙升近 6% 至每吨 2,085 元人民币，为 6 月中旬以来的最高水平。

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