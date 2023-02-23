中国公布乌战调和计划在即 却因无限亲俄引质疑

乌克兰/俄罗斯/中国

路透社今天引述西方外交官和分析人士表示，中国努力将自己塑造成乌克兰问题上的和平缔造者，反映中国目的要提升自身形象，而不是改变立场多极世界秩序。随着北京深化俄罗斯关系，中国作为乌克兰和平缔造者的角色引发质疑。

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俄罗斯入侵西南部邻国乌克兰一年后，俄罗斯“无上限”伙伴国中国提出调解和平。预计中国国家主席习近平本周将发表“和平演讲”。但分析人士表示，中国肯定与俄罗斯“坚如磐石”的关系以及支持俄罗斯在战争中的立场，破坏了中国所说的中立姿态。

美国甚至声称中国正在考虑向俄罗斯提供武器，但中国否认了这一说法。

欧洲外交官表示，北京的和平提议表明中国试图修复与一些西方国家的关系，尤其是欧洲国家的关系，而不是重大的政策转变，同时占据话语修辞制高点是为了挑战美国领导的世界秩序。

据新加坡拉惹勒南国际研究学院国际关系副教授李明江说，“目前，中国的和平努力将停留在口头上。”据李明江认为，“很难想象中国会在短期内采取实际行动在俄罗斯和乌克兰之间进行斡旋。这是中国的小姿态变化，而不是对战争的任何实质性政策调整。”

可以肯定的是，中国为解决欧洲自第二次世界大战以来最血腥的陆战而采取的任何严肃举措都会受到广泛欢迎，但许多外交官和中国观察人士表示，到了紧要关头，中国将支持俄罗斯。

中国高级外交官王毅周三在莫斯科承诺中国希望“深化”关系，俄罗斯总统普京宣布习近平将很快访问莫斯科，这加剧了这种怀疑。

自北京和莫斯科宣布建立“无上限”伙伴关系数周后开战以来，习近平经常与普京通话，但从未与乌克兰总统泽连斯基通话。2022 年，中国对俄罗斯商品的进口激增，而与乌克兰的贸易则萎缩。

尽管如此，专家和外交官表示，中国不太可能很快向俄罗斯提供军事援助，至少不会公开提供。

据卡内基国际和平基金会驻美国的核专家赵通说，“如果西方对乌克兰的军事支持增加了俄罗斯战败的可能性，那么国际社会应该预料得到中国做出更大的努力来阻止出现这种结果。”据赵通分析，“中国的计算受到美国为中国划一条更亮的红线的影响，”赵通指的是美国对中国提供俄罗斯武器的警告。赵通说，“北京正在寻求在稳定与华盛顿的关系和防止莫斯科失败之间取得平衡。”

据路透社说，中国的外交行动包括周二发布了一份关于全球安全倡议的文件，这是习近平的旗舰安全提议，旨在坚持“不可分割的安全”原则，俄罗斯支持中国的这一概念，根据该概念，任何国家都不能以牺牲他国安全为代价来加强自身安全。

有专家和几位西方外交官表示，该倡议看起来像是中国进一步努力将自己定位为一个寻求和平的国家，同时建立一个替代美国主导的全球框架。

据一位欧洲外交官匿名表示，“中国可能做出的最大贡献是取消对俄罗斯的支持，要求俄罗斯撤出乌克兰，并让中国在财政上支持乌克兰。”但该外交官说，“现在这却不现实。”

虽然中国原则上支持和平，但分析人士和外交官表示，考虑到一个与中国有4000 多公里边界的俄罗斯存在不稳定的风险，中国不希望结束危及普京或普京政权的乌克兰战争。

路透社引据澳大利亚国立大学研究员本杰明赫斯科维奇分析说，“对北京来说，关键问题不是战争是否应该结束；而是战争应该如何结束。”本杰明赫斯科维奇说，“中国仍然将俄罗斯视为中国要削弱美国实力和影响力以及建设多极世界的总体战略的核心合伙国。”

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