中国突改中俄边境地名标注

政治

这8个俄罗斯境内的地名，包括6个城市、一个岛屿、一个山岭，除了根据俄语音译地名外，括号内是中文传统地名 2023年02月20日

亚洲 – 中国自然资源部近日发表有关地图内容的新规范，其中针对中俄边境的8个地名，要求在现行俄式发音的地理名称之外，还要再加注中国旧称。日本《产经新闻》驻台北支局长矢板明夫对此调侃道：“难道准备要收复失土？”

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去年俄罗斯发动侵乌战争后，被世界大多数国家孤立和制裁，并遭到乌克兰的顽强抵抗。战争持续胶著，俄罗斯呈明显的颓败态势。正值普京焦头烂额之际，俄罗斯的好朋友中共在14日发布“公开地图内容表示规范”，针对中俄边境8个地区，要求在现行的正式名称外要加注中国旧称。这些地区包括：符拉迪沃斯托克加注海参崴、乌苏里斯克加注双城子、哈巴罗夫斯克加注伯力、布拉戈维申斯克加注海兰泡、萨哈林岛加注库页岛、涅尔琴斯克加注尼布楚、尼古拉耶夫斯克加注庙街、斯塔诺夫山脉加注外兴安岭等。

这些土地在过去都是中国的领土。1858年清朝战败后与俄国签订了《瑷珲条约》和《北京条约》，将他们割让给了俄国。但是，随后中国的历代政府都不承认这些条约的合法性和有效性，直到江泽民上台。

期间100多年来，中俄边界纷争不断，60年代甚至还曾为此爆发战争。

江泽民上台后，与俄罗斯签订了卖国的《议定书》，将中国100多万平方公里的宝贵领土，大笔一挥划给了俄罗斯，包括上述8个地区。江泽民还将图们江出海口划给俄国，封死了中国东北通往日本海的出海口。

22日，日本《产经新闻》驻台北支局长矢板明夫在其脸书贴文表示：中国（中共）这一次搞地图新规范，俄罗斯看在眼裡，只因现在有求于中国，也可能嘴上不说什么，但是心里一定十分不爽。

最后矢板明夫更直言，“趁人之危、佔一些小便宜，是中国的常用手段。现在是佔一点小便宜，如果俄罗斯这次真的垮掉了，习近平大手一挥，命令‘立刻收复失地’也是有可能的。正是所谓的‘趁你病、要你命’。这几天，中国负责外交的政治局委员王毅，正好在莫斯科访问，到处拍着胸脯说‘中俄友谊、坚若磐石’。但是，学历史的人都知道，中俄关係史就是一部尔虞我诈、勾心斗角的骗术大全。”

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