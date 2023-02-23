俄乌和平计划：舒尔茨表示不要对中国抱有任何幻想

政治

亚洲 – 俄乌战争满一年之际，中国将公布一项和平计划，阐述如何“政治解决乌克兰危机”。但一位乌克兰高官指出，中国并没有就文本内容征求乌方意见。而乌克兰外长则表示，他已知关键内容，但“魔鬼就藏在细节里”。德国总理舒尔茨23日在接受德国电视二台记者采访时表示，不要对中国抱有任何的幻想。

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德国总理舒尔茨呼吁不要对北京当局抱有太多的幻想。2月23日，在俄乌战争即将周年之际，舒尔茨接受德国电视二台（ZDF）专访时表示：“我们不应该对中国抱有任何幻想，到目前为止中国方面还反对俄罗斯的姿态。”

另据据路透社23日报道称，乌克兰总统泽连斯基说他不知道有中国任何关于乌克兰调和计划。

此前，乌克兰官方说，中国没有任何关于结束乌克兰战争的议题咨询乌克兰。

泽连斯基说，他不知道中国有任何结束乌克兰战争的计划，但他表示，他赞成中国与乌克兰之间的会谈。

在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，泽连斯基说，他在过去已经表达了他对这样一个与中国会见会谈的愿望。他在今天的一次新闻发布会上说：“我们希望能与中国会面。”

在基辅举行的新闻发布会上，西班牙首相桑切斯出席在泽连斯基身旁。桑切斯今天突然访问乌克兰基辅。西班牙首相佩德罗-桑切斯说，“这符合乌克兰的利益。”

路透社说，稍早在访问莫斯科时，中国外交最高官员王毅表示，中国将向莫斯科方面提出建议。王毅说，中国将在一份文件中提出关于结束乌克兰冲突的政治建议。中国官员说，中国的政治建议将遵循《联合国宪章》的原则，中国将就此为乌克兰的冲突提出建议。

一般认为，中国领导人习近平应当在俄罗斯侵略乌克兰战争周年之际发表一项讲话。法新社表示，几周来，中国一直在寻求在乌克兰冲突中发挥调解作用，公开提出一项政治解决方案。法新社表示，但到目前为止中方所称的和平计划仍不明确。

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