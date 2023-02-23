泽伦斯基再度要求与北京会谈

中国/乌克兰

据路透社发自基辅的消息，乌克兰总统泽伦斯基周四在与西班牙首相桑切斯共同举行的记者会上表示，他并不了解有任何来自中国的和平计划来结束乌克兰战争，但他表示，他赞成乌克兰和北京的代表进行会晤。他说，与北京的会面符合乌克兰的利益。

广告 继续浏览后续

事实上，乌克兰战争爆发以来，乌克兰总统已经多次作出类似的呼吁，但却并没有获得北京官方的回应。

不过，据研究中国情报机构的法国专家Roger Falogot的介绍，中国与乌克兰的情报部门之间的并没有停止，中国国安部事实上在乌战爆发后担任了外交交流的作用。他还披露说，事实上，中国领导人习近平之所以避免直接回应乌克兰总统泽伦斯基，拒绝与他举行会谈，其原因除了担心来自莫斯科的反应之外，也是由于担心喜欢公开透明的泽伦斯基会将中乌首脑之间的对话对外公开，从而引发意外的后果。

中国外交最高级代表王毅周三在访问莫斯科时表示，中国将在一份遵守《联合国宪章》原则的文件中提出政治解决乌克兰冲突的建议。

就中国提出的和平方案，乌克兰外交部长Dmytro Kuleba向媒体表示，王毅在慕尼黑安全会议上向他介绍了中国和平计划的 "关键要素"，但他在没有研究该计划之前无法发表评论。同样，俄罗斯外长拉夫罗夫也表示，说："中国伙伴与他们分享了他们对乌克兰危机根源的想法，以及他们对政治解决危机的方法，"但是，他补充说："不存在一个单独的和平计划的问题。

预计在2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰的周年纪念日，中国国家主席习近平也将发表 "和平讲话"。

俄罗斯总统普京周三会见中国高级外交官王毅之后，宣布了中国主席习近平对俄罗斯的访问，不过，北京尚未确认此一访问计划，西方人对中国可能向俄罗斯运送致命武器感到担忧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅