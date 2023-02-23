泽连斯基称不知道有一个中国的乌克兰战争和平计划 希望与中国对话

乌克兰/俄罗斯/泽连斯基/习近平

乌克兰总统泽连斯基今天说，他不知道中国有任何结束乌克兰战争的计划，但他表示，他赞成中国与乌克兰之间举行会谈。泽连斯基今天下午乌克兰基辅当地时间，在与西班牙首相桑切斯共同主持的新闻发布会上表示，他赞成乌克兰和北京的代表举行会议。

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据路透社今天报道称，乌克兰总统泽连斯基说他不知道有中国任何关于乌克兰调和计划。

此前，乌克兰官方说，中国没有任何关于结束乌克兰战争的议题咨询乌克兰。

泽连斯基说，他不知道中国有任何结束乌克兰战争的计划，但他表示，他赞成中国与乌克兰之间的会谈。

在俄罗斯入侵乌克兰一周年前夕，泽连斯基说，他在过去已经表达了他对这样一个与中国会见会谈的愿望。他在今天的一次新闻发布会上说：“我们希望能与中国会面。”

在基辅举行的新闻发布会上，西班牙首相桑切斯出席在泽连斯基身旁。桑切斯今天突然访问乌克兰基辅。西班牙首相佩德罗-桑切斯说，“这符合乌克兰的利益。”

路透社说，稍早在访问莫斯科时，中国外交最高官员王毅表示，中国将向莫斯科方面提出建议。王毅说，中国将在一份文件中提出关于结束乌克兰冲突的政治建议。中国官员说，中国的政治建议将遵循《联合国宪章》的原则，中国将就此为乌克兰的冲突提出建议。

一般认为，中国领导人习近平应当在俄罗斯侵略乌克兰战争周年之际发表一项讲话。

自乌克兰战争以来，中国最高领导人习近平没有与乌克兰总统泽连斯基进行过对话。泽连斯基称多次要求与习近平对话。

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