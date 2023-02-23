美国拟公布北京考虑援俄武器情报 俄罗斯：未和王毅讨论乌战和平方案

乌战一周年

《华尔街日报》23日报道，美国官员说，拜登政府正在考虑公布中国权衡是否向俄罗斯提供武器支援的情报。另一方面，路透社报道称，俄罗斯外交部表示，外长拉夫罗夫与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会面时，并没有讨论外传的中国所提俄乌战争解决方案。

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华尔街日报指出，按照美欧官员说法，根据新情报显示中方可能提供俄国的致命武器，将迥异于过去一年中国企业提供给俄国的军民两用物品，但官员们都未说明情报细节。

官员们表示，最新情报评估也显示北京益发担心普京使用核武的恫吓。虽然中国长期以来一直担心莫斯科变得胆大妄为，但也担心俄罗斯失败引发的经济和政治后果。

目前在俄乌战场广用的武器像远程火炮系统、精准多管火箭、反战车飞弹、地对地飞弹、小型战术无人机乃至巡游弹械等，这类产品中国目前已趋于世界领先地位。

美欧官员表示，北京虽未必提供莫斯科先进武器系统，但可能会为其补充战场损耗诸如弹药，或提供俄罗斯因受制裁而难以自行生产的电子组件等。

在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，联合国安理会周五将召开一次会议，关于公开披露上述情报的讨论是在此次会议之前进行的。先前，北大西洋公约组织盟友协同向中国发出了多次闭门呼吁，最终，包括美国国务卿布林肯和英国外交大臣克莱弗利在内的数名西方官员上周末在慕尼黑向中共中央外事工作委员会办公室主任王毅发出了一项正式警告。

布林肯将于乌克兰战争一周年之际在安理会发表讲话。一年前，布林肯也曾在安理会发言并分享了美国掌握的显示俄罗斯可能入侵乌克兰的情报。

俄罗斯外交部称：拉夫罗夫未和王毅讨论乌战和平方案

俄罗斯公布，外长拉夫罗夫22日与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面时，并没有讨论中国据报在乌克兰问题上提出的和平方案。

据路透社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在声明中说：“我们注意到一些西方政治人物和媒体报道有关某种‘中国和平计划’。他们像往常一样，歪曲真实情况。”

扎哈罗娃说：“中国方面向我们介绍了他们对乌克兰危机根源的看法，以及在政治层面解决问题的途径。没有谈到任何单独计划。”

另据中国外交部官网公布，王毅分别与拉夫罗夫和俄罗斯总统普京会面，并说中国将一如既往秉持客观公正立场，为政治解决危机发挥建设性作用。

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