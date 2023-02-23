美驻华大使：粗暴宣传“不是大国应有的风范”

美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）回应中国外交部近期对美国进行违背事实的批评指控说：粗暴宣传“不是大国应有的风范”。

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疑似中国间谍气球闯入美国领空被击落后，不仅中国官媒多次上演战狼风格，中国外交部也再本周一（2月20日）发布《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告。中国外交部将其发布的这篇文章翻译成英文分发给西方媒体记者。周三（22日）还点名批评美国总统拜登和国务卿布林肯。

美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）放弃一向不屑回应的做法，在周四（2月23日）使用推特中英文回应说，中方发布的所谓美国霸权报告是“粗暴的宣传，不是大国应有的风范”。

伯恩斯大使还表示，“美国随时准备好，进行有意义的合作，来解决共同的全球挑战。”

媒体《政治客》（Politico）报导说，从1月底发现中共间谍气球到气球被击落期间，拜登政府跟中方进行了十多次会议。但到后来，中国国防部长拒绝接听美方军事将领的电话，北京的谎言和宣传最终迫使拜登政府决定让盟友了解中国间谍气球的有关情报。

《华盛顿邮报》外交政策与国家安全专栏作家乔什·罗金(Josh Rogin)指出，拜登政府修复与北京关系的努力吃了闭门羹。拜登政府到慕尼黑，积极地寻求与中国修好，但在公开和私下里，中国的最高外交官拒绝了这一提议。国务卿布林肯与中国最高外交官王毅气氛紧张的会晤表明，北京无意与美国缓和关系。

美国非党派智库“保卫民主基金会”(Foundation for Defense of Democracies)高级研究员克雷格·辛格尔顿(Craig Singleton)对美国之音表示，美中关系接下来只会更糟。“很明显，双方之间几乎没有信任，中国最近的激烈言辞是试图转移其在间谍气球活动中遭遇的尴尬。”

亦有分析指出，尽管美中关系的恶化势头令人担忧，但双方仍保持了克制，并致力于恢复稳定。

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