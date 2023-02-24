与中国关系紧张：布林肯将与印、日、澳外长举行“四方安全对话”

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美国一位高级官员2月24日周五表示，由于与中国的紧张关系加剧，美国国务卿布林肯将于下周与印度、日本和澳大利亚外长举行会晤。

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法新社消息，布林肯将于3月3日在印度新德里举行的20国集团外长会议期间，在“四方安全对话”框架内，与印、日、澳三国外长会晤。

美国国务院负责南亚和中亚事务的助理国务卿陆雨桥(Donald Lu)周五表示，四国外长还将参加瑞辛纳对话会议( Raisina ），瑞辛纳对话，这是每年在印度新德里举行的专门讨论地缘政治的多边会议(The Raisina Dialogue）。

法新社称，这次会议是在中国高空气球飞越美国领土并最终被击落事件以及布林肯备受期待的中国之行推迟后，中美关系高度紧张的之际举行。

陆雨桥表示， “四方安全对话"并非一个军事联盟，甚至不是针对任何国家或集团的组织， “它旨在促进自由开放的印太地区的活动并维护共同的价值观”。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫也将于下周访问印度首都，但没有宣布任何会晤。 自乌克兰战争爆发以来，布林肯一直拒绝与拉夫罗夫见面，尽管美俄外长仍可以通过电话交谈。

美国国务卿布林肯周日开始访问中亚、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，希望加强与这些前苏联加盟共和国的关系。 随后他将前往印度首都新德里参加G20外长会议。

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