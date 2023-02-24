中国乌克兰停战建议为什么被指脚踏两只船

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯侵乌战争一周年，中国提出12点停火止战建议，乌克兰明确拒绝停火，但泽连斯基总统希望与中国国家主席习近平进行会谈。西方则普遍质疑中国表面公允，实则把侵略者与被侵略者一篓子装的偏袒立场。

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在中国发表12点立场之前，联合国大会以绝对多数通过要求俄罗斯从乌克兰撤军提案，表明世界越来越多的国家清楚地认识到，解铃还需系铃人，俄罗斯一年前发动了侵乌战争，那么，只要俄罗斯肯撤出乌克兰，战争就会立即停止。但是，中国投了弃权票，这使得中国随后公布的停火止战协议在很大程度上失去了说服力。

12点停火建议中首当其冲是“尊重各国主权”，这是中方一贯强调的立场。但是，在俄罗斯严重损害乌克兰主权而不是后者损害前者主权的情况下，中方还在用“尊重各国主权”来模糊俄罗斯侵犯乌克兰主权的事实被指是很难有说服力的。美国国务卿布林肯对美国广播公司表示："你知道中国的计划有12点。如果他们对第一点，即尊重主权是认真的，那么这场战争可能明天就会结束。"布林肯批评中国“脚踏两只船”，一方面，扮演中立和寻求和平的角色，另一方面，完全采纳了俄罗斯关于这场战争的叙述。

中国12点建议避免谴责俄罗斯侵乌，避免使用战争一词，把侵略战争称之为“乌克兰危机”，同时以“防止形成阵营对抗”、“停止单边制裁”批评西方制裁俄罗斯侵乌。北约秘书长斯托尔滕贝格则直截了当批评中国和平提议“没有多大可信度”，因为，“首先，中国没有谴责俄罗斯对乌克兰进行的非法侵略；其次，中国在俄罗斯侵乌前几天与俄方达成合作无上限的协议”。

还有一些分析指出，俄乌战争爆发后，乌克兰一直希望中国发挥止战作用，但是，中国一直区别对待俄乌。中国主管外交的负责人王毅近日前往莫斯科示好，大谈中俄关系坚如磐石，却不肯前往乌克兰、倾听基辅的意见。欧盟外交事务与安全高级代表博雷利认为中国的12点提议“不是一个和平计划”，而是中国重申其一贯立场。他在联合国安理会表示，如果要让这一和平计划具有“可行性”，“中国人同样应该前往基辅”。

乌克兰对中方的表现一直留有余地，现在，乌克兰总统泽连斯基再次表示愿意与中国国家主席习近平会谈，如果中方真想要扮演调停和中立角色，那么这至少是一个机会

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