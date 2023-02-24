欧盟通过对俄罗斯的第十轮制裁措施 波兰交付乌克兰首批豹式坦克

欧盟/美国/英国/俄罗斯/制裁

俄罗斯入侵乌克兰战事一周年，美国2月24日周五宣布加强制裁俄罗斯的力度，涉及出口管制和关税，美国将再向乌克兰提供总值20亿美元的军事援助。英国宣布对俄新制裁打击俄罗斯军工业；波兰交付乌克兰首批豹式坦克。最新消息称，欧盟刚刚批准对俄罗斯的第十轮制裁措施。

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美国商务部周五宣布，来自俄罗斯和中国等国家的近90间公司，因参与规避制裁和支持俄罗斯斯国防部门被列入制裁名单，将被禁止购买在美国制造或包含美国技术的半导体产品。

白宫并发表声明，指美国将会提高对俄罗斯100多种金属、矿产和化学产品的关税，总额为28亿美元。

另据报道，俄乌战争周年，访问基辅的波兰总理莫拉维茨奇周五宣布，波兰已将第一批4辆豹2式（Leopard 2）坦克交送乌克兰，不久后还将交运更多同型坦克。

莫拉维茨奇在基辅与乌克兰总统泽连斯基召开的联合记者会表示，这些坦克有助于保护战场上的乌克兰军队，而"几天后"还会运送更多同型坦克。

莫拉维茨奇在记者会上表示，波兰自制的60辆PT-91型主战坦克也将在未来几天送交乌克兰。

另外，英国外交部周五宣布新一轮针对俄罗斯的出口制裁，纳入"俄罗斯在乌克兰战场上使用的所有物品"，包括可用于军工业和无人机的电子元件。

英国外交部指出，经跨国协调，纳入出口制裁的数以百计品项包括航空器零组件、无线电设备、电子元件，涵盖乌克兰在战场上发现俄军使用的"所有物品"。

与军工业关系紧密的"俄罗斯国营核子企业"（Rosatom），以及俄罗斯两大军工企业"俄罗斯技术国家集团"（Rostec）和导弹、机载武器、空中监侦系统生产商"金刚石-安泰集团"（Almaz-Antey Concern）部分高层主管也受到制裁。

制裁清单并纳入5名伊朗企业"圣城航空工业"主管。这家企业生产俄罗斯用于乌克兰战场的无人机。

英国目前已制裁超过1500个俄罗斯相关个人与实体，包括周五宣布纳入的4家俄罗斯银行。

英国另宣布未来将禁止进口140项俄罗斯相关货品，包括经第三国加工的钢铁制品。根据英国企业、能源及产业策略部的资料，自俄罗斯去年2月24日全面侵略乌克兰以来，英国自俄罗斯进口货品额已锐减99%，对俄出口则大减近80%。

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