泽连斯基：有意与习近平会面 七国集团重申坚定不移支持乌克兰

G7/乌克兰/俄罗斯/制裁

乌克兰总统泽连斯基2月24日周五表示，在北京提出"解决与俄罗斯冲突"建议后，他有意与中国国家主席习近平会面。在俄罗斯出兵入侵乌克兰一周年之际，七国集团重申坚定不移支持乌克兰，并警告任何向俄罗斯提供用于出兵乌克兰援助的国家"将付出沉重代价"。

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法新社消息，中国外交部2月24日周五发表"政治解决乌克兰危机的中国立场"，泽连斯基在新闻发布会上表示，“我希望会见习近平。这对全球安全很重要"。泽连斯基表示，"中国尊重领土完整，应该尽一切努力以使俄罗斯离开乌克兰领土”。

泽连斯基并表示，希望中国不要像美国指责的那样向俄罗斯提供武器。他说，"这对我来说非常重要。这是最重要的一点"。北京对美国的指责予以否认。

泽连斯基还表示，“我希望相信中国将站在公正的一边，也就是说，站在我们这一边”。

法新社称，中国呼吁举行俄乌和平谈判，称尊重领土完整以及俄罗斯对安全的要求。西方各国普遍不认同北京的提议，但泽连斯基认为与北京合作是必要的。

泽连斯基24日在首都基辅会见国际传媒，称有意与拉丁美洲国家领袖举行峰会，并认为乌克兰应逐渐与非洲国家建立关系，强调这些国家都是非常重要。

另外关于中国外交部2月24日发表"关于政治解决乌克兰危机的中国立场"，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）周五表示，任何和平方案都须包括俄罗斯将其军队撤回至1991年的边界。

波多利亚克在Twitter发文表示，任何只有停火的"和平计划"，以及因此而出现的新分界线和对乌克兰领土的持续占领，都不是和平，而是"冻结战争"，是乌克兰的挫败，他并认为这会是"俄罗斯种族灭绝的下一阶段"。他表示，"乌克兰的立场大家众所周知，就是俄罗斯军队撤回1991年的边界。"

在俄罗斯出兵入侵乌克兰一周年之际，七国集团（G7）领导人2月24日周五发表声明，重申坚定不移地支持乌克兰，同时敦促俄罗斯即时停火并撤出获国际社会公认的乌克兰领土。G7并向所有向俄罗斯提供援助的国家发出严厉警告。

法新社消息，G7领导人与乌克兰总统泽连斯基周五举行线上峰会，其后发表的声明强调，永远不会承认俄罗斯吞併乌克兰东部地区及克里米亚的土地。七国集团在向所有对俄罗斯提供援助的国家发出严厉警告的同时，宣布对莫斯科实施新一轮制裁。

声明称，七国集团呼吁寻求规避或削弱对俄制裁措施的国家停止对发动战争的俄罗斯提供物质援助，否则他们将付出沉重代价”，

G7承诺采取行动，阻止第三国代理向俄罗斯提供用于出兵乌克兰的援助；以及限制俄罗斯的能源收益及将来的开采能力，减少莫斯科的战争收入。“而为了阻止世界各地的此类活动，七国集团正在对向俄罗斯提供物质支持的第三国采取行动。”

G7称，将阻止俄罗斯寻求新的途径获取先进的军事和工业材料、技术和设备”。

七国集团的声明并指责莫斯科关于核武的观点"不负责任"并"不可接受"，指俄罗斯如果使用化学、生化、辐射和核武，将面临严重后果。

法新社称，七国集团在声明中并未针对任何特定国家，尽管俄罗斯被指控在乌克兰使用伊朗无人机或使用来自朝鲜的设备，美国最近警告说北京正在考虑向俄罗斯提供战争援助。而中国则否认这些说法。

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