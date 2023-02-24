第聂伯河畔的价值观决战

俄罗斯侵乌战争

2023年2月24日，在丹麦哥本哈根的俄罗斯大使馆前，乌克兰总统泽连斯基在名为 "停止俄罗斯对乌克兰的战争 "的示威活动中出现在屏幕上，向人们讲话。

俄罗斯侵乌一年之际，面对一场持久战，世界在希望和担心之中打颤。而欧洲是否做好了长期战争的准备？此间舆论的主流看法，除了必须让普京失败别无选择! 费加罗报社评则强调，一场价值观的决战正在第聂伯河畔展开。

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社评说，在乌克兰撕裂的楼壁上勾勒着一个难以辨认的世界的面孔，它看起来距离我们遥远，这场让我们说个不停的来自另一个时代的冲突，到目前为止只让我们减少了几度供暖，付出了几个点的通膨。然而，顿巴斯的废墟只代表着普京向全世界喷射的毒汁的最暴烈的效应。仅仅一年，这一战争毒药毁坏了但未能粉碎乌克兰，却对二战继承下来的国际秩序给予致命一击。这是俄罗斯侵略者唯一可吹嘘的胜利。

新沙皇发现面前站起来的竟是骁勇善战的战士组成的民族，一个团结而坚韧的，之前几乎无人知道甚至其内部也怀疑存在的这样一个国家。这个武装的国家不仅在众多前线打退了敌人的进攻，而且让自己矗立在“自由世界”的前哨。美国人迅速抓住机会，永久地“削弱”了他们的宿敌，而欧洲人尤其在西欧，费了好长时间才意识到，他们的生活方式，安全和价值观正在第聂伯河畔经受生死。

社评认为，当乌克兰这个大卫，以极大的痛苦代价，拒绝向俄罗斯巨人歌利亚投降，我们至少可以做的，就是全力以赴的去支持。一年以来，欧洲人高度团结，北约找到了其存在的理由重新振作。结果，俄罗斯毒药正在产生抗体。西方人是否适合与克里姆林宫的战争贩子做长期战争？就以目前而言，我们不可能向疲劳屈服，全世界都在观察，审视民主国家的价值观。

文章最后说，欧洲大陆遭到了不分青红皂白的轰炸，平民被屠杀，遭雇佣兵勒索，东西方的对抗面临着升级和核出轨，联合国被削弱，中俄轴心致力于强加其独裁模式的优越性，......这就是乌克兰一年战争产生的迷茫的世界。接下来会发生什么？很明显：失败不是一个选项。

而用英法文写作，拥有法美双重国籍的作家乔纳森·利特尔则在法国『世界报』撰文说，普京已经输掉了战争，但西方没有做必要的事情来迫使他接受这一事实。作者认为，根据任何客观标准，普京已经输掉了他在一年前即2022年2月24日单方面发起的罪恶战争。他最初的目标是迅速征服该国最好的地区，推翻泽连斯基政府，建立一个傀儡政权，使乌克兰永远回到俄罗斯的怀抱……但普京的这些目标一一落空。俄罗斯军队在战争的头几个月里看到其训练有素、装备精良的军团被消灭，死伤超过数万人，损失了一半的装甲，几乎清空了其储存的精确导弹，其缺陷向世界暴露无遗。

俄罗斯现在在很大程度上被孤立，与世界上大多数贸易断绝关系，其经济在有史以来最大规模的制裁的重压下日渐衰弱，它永久地失去了其最大的天然气和石油自然市场，其精英阶层的最佳部分正在流亡。然而，普京并不认为他已经输掉了这场战争；相反，他还在继续这场战争，在最近几天下令开展大规模的新行动，以控制卢甘斯克州和顿涅茨克州。

作者批评西方还不够强硬，他指德国总理朔尔茨和法国总统马克龙犹疑不决，“马克龙现在似乎终于明白，用各种语气重复 ‘俄罗斯绝不能被羞辱 ’是没有意义的；他现在宣布 ‘俄罗斯不能、绝不能赢’，这已经好多了；但他仍然不敢说，俄罗斯必须果断地输掉这场战争。作者的看法是，当有人把战争强加给你时，只有一个解决办法：赢得战争。乌克兰人说他们的鲜血保卫了欧洲是正确的，一百倍的正确。至于那些对第三次世界大战的可能性感到不寒而栗的人，他们现在应该明白，在普京的授意下，第三次世界大战已经到来，我们都在其中。

作者强调，“普京拒绝承认失败。但我们也绝不能输，冒着我们珍视的一切消失的风险”。“我们这里的人都不希望生活在一个由俄罗斯和中国主导的达尔文规则的世界里，一个强者为所欲为，而弱者只能躺下或死亡的世界里”。“在这场我们没有选择的战争中，欧洲的胜利取决于乌克兰的胜利。我们必须从相信它开始。”

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