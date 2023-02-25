中共重大会议前夕李希为何高喊清理门户

2023年两会

中国官媒25日报道，中共中央新科常委、中纪委书记李希在中共二十届二中全会以及“两会”召开前夕，要求打造忠诚和敢于善于斗争的“纪检监察铁军”，“坚决清理门户”。

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“清理门户”习惯上似乎是帮会和黑社会专用词，不过，习近平担任中共总书记以来，“清理门户”一类词汇登堂入室，成为中共党内清洗异己的代言词。

观察人士则认为李希大讲“清理门户”时机特殊。目前，中共的重大会议接踵而来，一年一度的“两会”将在三月初召开，“新政府”要登场，而26日召开的中共二十届二中全会，自然是为“两会”定调，且最后确定一批重要的人事。然而值得注意的是，官媒报道二中全会将审议『党和国家机构改革方案』，具体内容并未交代。

香港明报23日刊文称，有传要把公安部和安全部从国务院脱离出来，合为一体，直属中共中央内务委员会，中央内务委员会将由现任公安部长、习近平亲信王小洪主管。这样，“刀把子”大权将直接隶属于党中央而不是国务院手中。这一消息尚有待证实，自由亚洲引述评论人士分析，这样做应是为了将公安部与国安部权力打散，避免出现反习势力，习近平由此也将更加名正言顺指挥专政大权。也有人用“超级克格勃”“超级东厂”来形容这一机构。

在这样的背景下，李希周五在“全国纪检监察干部队伍教育整顿动员部署会议”上的讲话引起特别的注意。李希讲话显得杀气腾腾，他称，当前纪检监察机关的一项重要政治任务，要清仓起底全面处置线索，刀刃向已主动说清问题，严肃认真坚决清理门户。“主动说清问题”，也就是“主动交代”，这是对“隐藏问题”者威胁其自首，还是一般性的警告？而大喊“坚决清理门户”，从李希这里发出，更像是对“忠诚度不够”的高层级党官“打招呼”？

李希要求“铸就政治忠诚，清除害群之马”，落脚落在“真正做到让党中央和习近平总书记放心”上。有分析人士认为这句话对理解李希的讲话很关键，中共总书记习近平在二十大获得第三任之后，在权力达到顶峰之际，仍然“放心不下”？为什么不放心？不是他已经宣布中国防疫创造了人类文明的奇迹吗？中国国家卫建委疫情应对领导小组专家组组长梁万年不是声称“我们创造了一个典范”吗？但是从社交网络反应看，即使认同中国抗疫创造了人类文明奇迹的中国人也不太多。清零清到中国经济凋敝，被迫抛弃后两个月之内，一下子十几亿人感染，等于三年清零白做了，而公布的死亡人数才有八万多，西方独立研究机构不相信，中国人也充满疑问。国际上，中国面临的形势也很严峻，气球危机进一步暴露了中美严重对立，俄罗斯侵乌周年，中国偏袒俄罗斯的立场使自己在国际舞台更形孤立。种种或许应该在中共内部也有不同程度的哪怕是相当隐秘的反应。

让中共总书记习近平最不放心的应是来自党内的不满情绪。他于1月9日在中纪委会议上要求一刻不停推进全面从严治党，特别提到，中共若要巩固长期执政地位，“必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定”，1月12日，新华社，人民日报也都在“解决大党独有难题”的说法上大做文章。而李希讲的“刀刃内向”习近平也已多次重申过。

从李希讲话看，习近平不放心的重点也还是在党内，他讲“清理整顿纯洁组织，刀刃向内自剜腐肉”，仍然说的是党员如何对党的领导人保持忠诚度的问题，而他的讲话最后又归结到“深刻领悟两个确立的决定性意义，增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护”上面。

两个确立是指“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。两个维护是指“坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导”。

习近平的亲信李希此刻高喊“严肃认真坚决清理门户”一方面似乎是对党内“意志不坚定者”，或者有“不满情绪者”的一种恫吓；另一方面似乎是李希本人、作为习近平提拔起来的掌握清理门户关键钥匙的亲信，对习近平的一种效忠。但分析指出，李希使用“真正让习近平总书记放心”这样的话语，泄漏了习近平本人的不安全感。

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