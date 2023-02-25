中国护俄心切 G20财长会共同声明流产

俄罗斯侵乌战争

2023年2月25日，20国集团金融会议在印度班加罗尔闭幕，因中国反对未能发表联合声明。

G20财长会议周六在印度闭幕，由于中国反对在文件中提及乌克兰战争，致使会议结束时未能发表共同声明。

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在印度班加罗尔举行的二十国集团财长会议周六闭幕，却因为中国与俄罗斯联手反对草案中两节涉及乌克兰的内容，导致共同声明流产。

东道国印度发表了会议“摘要”，指出“绝大多数成员国强烈谴责乌克兰战争”。但一个注解指出，在G20内部，只有中国和俄罗斯没有批准关于乌克兰的两个段落。

据印度方面解释，这两段内容强调的是，乌克兰战争造成的巨大的人道灾难加剧了全球经济本已脆弱的趋势，导致物流紊乱，对金融稳定、能源和粮食稳定造成极大的风险。

美国财长耶伦对路透社表示，共同声明谴责俄罗斯侵乌“绝对必要”；德国财长林德纳对因中国阻碍导致二十国集团财长会议未能发表联合声明表示“遗憾”，他认为，二十国成员国必须在维护国际法、多边主义以及终结乌克兰战争方面拿出“明确的立场”。他说，“乌克兰正在发生的是战争，这场战争有一个原因，而唯一的原因，就是普京的俄罗斯发动了战争”。法国财长勒梅尔支持德国财长的立场，强调把“战争”二字写入最终声明。

俄罗斯外交部周六则发表声明谴责西方“干扰”G20财长峰会，把会场“当作反俄罗斯和制造不和谐的地方”。

出席这一会议的一些成员国代表对媒体说，中国希望在最终声明中淡化涉及乌克兰的内容，还有成员国代表表示，“中国反对谴责俄罗斯侵乌战争”。

中国至今未公开批评俄罗斯侵乌战争，却在俄罗斯受到西方制裁时数次重申对莫斯科的支持。在乌克兰战争周年之际，中国有意扮演“中立”国家，公布12点停火建议，呼吁双方开启和平谈判，其可信度颇受西方国家质疑。

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