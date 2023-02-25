台吁不涉政治前提沟通陆批混淆视听

两岸关系

台湾行政院长陈建仁24日在立法院首度谈到两岸议题时表示，台海的和平稳定，是全球民主国家的高度共识，政府将以蔡英文总统所提出的「四个坚持」，致力维持台海和平。在立委质询下，陈建仁也表示，两岸交流不应该是政治的框架，希望加强疫后健康有序的交流。

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陈建仁24日率领内阁团队到台湾立法院做施政报告时表示，备战才能够避战，能战才能够止战，为了提升自我防卫能力，蔡英文总统提出「强化全民国防兵力结构调整方案」，将从2024年起，恢复一年期的义务兵役。

国民党立委曾铭宗质询时问到，蔡英文总统说「后疫情时代」两岸要进行健康有序的交流。他问陈建仁，你要怎么推动。

陈建仁答复说，推动两岸交流一定要根据「和平、对等、民主、对话」的方式进行，彼此互相尊重双方已经建立好的交流方式，让两岸之间能够和平稳定发展，这是努力的目标。

另外，陈建仁和台湾陆委会副主委李丽珍这几天先后提到，陆方已将九二共识定义为同属一中、谋求统一、接受一国两制，台湾人民无法接受这样的九二共识，呼吁北京当局，应正视目前两岸互不隶属的事实跟现状，用务实的态度、民主对话的精神，在不涉政治前提的情况下和台湾沟通。

对此，国台办发言人朱凤莲响应说，九二共识与一国两制是有明显区别的两个概念，民进党一些政客一再混淆视听。

她说，「一国两制」的提出远早于「九二共识」。在台湾的具体实现形式会充分考虑台湾现实情况，吸收两岸各界意见和建议，照顾到台湾同胞利益和感情。

针对海基会新任董事长李大维日前说，期待两会可以逐步展开互访，海基会能及早前往大陆。

朱凤莲也回应说，海协会与台湾海基会协商与联系机制的建立确实不容易，理应倍加珍惜。这个机制已经中断停摆了六年多，其中原因众所周知。她说，只要海基会得到授权，向海协会确认坚持「九二共识」，两会协商和联系机制就可以恢复。

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