日本在俄乌战争一周年之际对俄罗斯实行追加制裁

日本/乌克兰危机

24日，在俄罗斯入侵乌克兰一年之际，日本首相岸田文雄以今年七国集团（G7）轮值主席国首脑身份主持了七国集团领导人视频峰会，他邀请乌克兰总统泽伦斯基与会，并与各国首脑确认了继续对俄罗斯实施制裁，坚定不移地支持乌克兰的方针。 在峰会后的一份声明中，七国领导人称在对乌克兰的侵略中，“俄罗斯在过去的365 天内令人发指的残暴进攻，暴露了其残忍”，“我们谴责俄罗斯的非法、不公正和没有理由的战争。”

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视频会议于日本时间24日晚11:00 开始，进行一小时 ，岸田首相在视频峰会上宣布了对乌克兰的财政支援和针对俄罗斯的新的制裁。

岸田首相在乌克兰总统泽伦斯基也在线参加的峰会上宣布，七国集团将向乌克兰提供390亿美元的财政支持，其中包括日本提供55亿美元。

岸田宣布日本单独对俄罗斯实施四项追加制裁。 这四项追加制裁是：1、新增加冻结资产的俄罗斯组织和个人超过120个；2、增加更多的禁止向日本出口的俄罗斯团体；3、扩大无人机及相关零件品等出口违禁品的范围；冻结俄罗斯金融机构的资产。

此外，作为七国集团的轮值主席国首脑，岸田首相表示，日本将与有关国家密切合作，阻止第三国向俄罗斯提供军事援助。

岸田还批评俄罗斯暗示使用核武器，并表示，“绝对不允许打破（自广岛和长崎原子弹爆炸以来） 77 年不使用核武器的纪录。”他表示：将在 5 月于广岛举行的 G7 峰会上进一步强调这一点。

在视频峰会后，七国集团领导人发表联合声明，重申对乌克兰的坚定支持，岸田首相期待在5月于广岛举行的峰会上继续就国际事务等问题在首脑们之间进行坦诚讨论。

在联合声明中，七国集团领导人表示，他们要求规避或破坏针对俄罗斯的经济制裁的“第三国和其他国际组织”停止对俄罗斯发动的战争提供物质援助。 声明警告说：“如果你们不这样做，将面临深刻的代价。”

尽管声明没有对支持俄罗斯的具体国家点名，但伊朗向俄罗斯军队提供了攻击性无人机和大炮。 美国政府最近还警告称，中国正在考虑向俄罗斯提供军事援助。

24日，美国也宣布与七国集团统一步伐实施大规模的单独追加制裁， 除了200多个俄罗斯个人和组织外，还将制裁30多个试图规避制裁的欧洲和中国的个人和公司，英国和欧盟也同时跟进，实行对俄罗斯的新的制裁。

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