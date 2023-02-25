朔尔茨访问印度讨论俄乌战争加强双边贸易

德国/印度/乌克兰/贸易

德国总理朔尔茨2月25日周六抵达印度进行为期两天的访问，虽然两国在乌克兰问题上存有分歧，但朔尔茨此行旨在加强双边贸易并推进印度和欧盟的自由贸易协议。朔尔茨在与莫迪会晤中讨论了中国提出的乌克兰战争12点建议，朔尔茨指中国没有提出要求俄罗斯军队撤出乌克兰领土。

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法新社报道，朔尔茨周六在新德里与印度总理莫迪举行会晤。包括西门子在内的德国主要企业代表团也随同朔尔茨访问新德里，并将于周日前往班加罗尔（南部）参观德国科技企业的场地。

德国与印度在乌克兰战争问题上存在分歧，印度不仅拒绝谴责其主要武器供应国俄罗斯入侵乌克兰，自俄罗斯入侵乌克兰以来，印度还增加了对俄罗斯石油的进口。

朔尔茨在与莫迪会晤后表示，"我们就总体局势进行了讨论，并开诚布公地就俄罗斯攻击乌克兰所造成的具体后果进行评估。朔尔茨表示， “可以肯定地说，这里（印度）的任何人，包括政府，都承认这是一场由俄罗斯发动的战争，目的是攫取其邻国的部分领土”。

朔尔茨表示，重要的是，最近在联合国，众多国家再次明确谴责俄罗斯的入侵；而大多数没有投票（赞成谴责俄罗斯）的国家仍是视之为一场侵略性的战争”。

在本周联合国大会谴责俄罗斯投票中，印度仍然选择投了弃权票。

朔尔茨表示，他与莫迪还讨论了中国周五发布的乌克兰战争12点建议，呼吁政治解决冲突。朔尔茨说， “(12点建议中）有一些是正确，例如再次警告不要使用核武器，但在我看来，(中国）没有提出要求俄罗斯军队撤出乌克兰领土。

朔尔茨认为，印度目前担任主席国的G20绝不能放松对俄罗斯的压力，必须继续发出“强硬的信息”。

据路透社报道，朔尔茨强调，印度和欧盟自贸协议是一个重要的课题，他将"亲自参与"推动。

朔尔茨此前接受《印度时报》访问时说："我们希望进一步加强与印度的双边关系，以及两国在全球问题上的合作，如缓解气候变化和通过公平、绿化和可持续的方式推动经济转型。"

朔尔茨相信也会藉此行大力向印度推销六艘总值52亿美元的常规潜水艇，以期减少印度对俄罗斯军备的依赖。不过分析认为，这个计划可能不会立即见效。

莫迪在会见朔尔茨时则说，印德两国正在努力扩大安全和防务关系，实现尚未发掘的合作潜能。

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