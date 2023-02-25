欧盟祭出新一轮对俄制裁 波兰输油管遭俄罗斯断供

欧盟/波兰/俄罗斯/制裁

波兰能源巨头奥伦石油公司(PKN Orlen）周六宣布，已停止透过德鲁斯巴输油管接收俄罗斯石油。欧盟周六正式通过对俄罗斯采取第10轮制裁措施，包括将121名个人和实体追加至制裁名单中，包括伊朗无人机制造商。欧盟誓言加大对俄罗斯施压，"直到乌克兰被解放"。

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波兰奥伦石油公司在发给法新社的声明中说，"俄罗斯方面已停止透过德鲁斯巴（Druzhba）输油管向波兰输送石油。"根据合约内容，该管线的供应量约佔Orlen总需求量的10%。

该公司强调，上述状况不会影响对波兰客户的供应，现在开始所有订单都将透过海运交货。

在一天前，欧盟才刚同意就乌克兰战争对俄罗斯实施第10轮制裁措施，包括将121名个人和实体追加至制裁名单，包括伊朗无人机制造商。

波兰去年宣称有意实施一项"激进计划"，即在2022年底全面停止从俄罗斯进口石油。

波兰提供的德国制豹2型主战坦克，日前进入乌克兰境内。

在此之前，欧盟誓言加大对俄罗斯施压，"直到乌克兰被解放"。欧盟周六正式通过对俄罗斯采取第10轮制裁措施，包括将121名个人和实体追加至制裁名单中，包括伊朗无人机制造商。

综合法新社和路透社报导，周五商定的这些措施周六正式通过，为欧盟第10轮制裁，旨在削弱俄罗斯的财力和军事物资。

欧盟委员会主席冯德莱恩在推特（Twitter）发文表示："我们现正采取有史以来影响最深远的制裁，耗尽俄罗斯的军火库，并严重打击其经济。"她并表示，欧盟正在给那些试图规避欧盟制裁者加大施压。

欧盟外交及安全政策高级代表博雷利警告，欧盟将持续对俄罗斯实施更多制裁。

他在声明中说："我们将继续加大对俄罗斯施压，只要有需要我们就会这样做，直到乌克兰从俄罗斯的野蛮侵略中解放为止。"

博雷利并表示，最新的制裁针对银行业、俄罗斯取得军民两用技术的管道以及先进技术。

制裁措施将俄罗斯武器系统中使用的电子零组件列入禁止出口清单中，包括无人机、导弹、直升机，以及特定的稀土材料、积体电路和热像仪。

根据欧盟声明，最新的制裁针对96个俄罗斯实体，即企业或国家机构，包括3家俄罗斯银行。这次制裁也锁定7个伊朗实体，它们制造俄军使用的军用无人机。

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