欧盟追加制裁瓦格纳集团

欧盟/俄罗斯/瓦格纳集团

欧盟2月25日周六宣布，对俄罗斯佣兵组织"瓦格纳集团"实施额外制裁，欧盟指该组织在中非共和国、马里、苏丹和乌克兰等地犯下"侵犯人权"罪行。瓦格纳集团宣称，攻占乌东巴赫姆特地区第3座村庄。

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法新社报导，欧盟周六将与瓦格纳集团（Wagner Group）相关的11名个人和7个实体加入资产冻结和旅行禁令名单。该组织在2021年就被列为欧盟制裁对象。

欧洲理事会的声明表示，"考虑到该组织活动的国际规模和严重程度，以及它对活跃地区的破坏性影响"，因此决定实施最新的额外制裁。

欧盟外交及安全政策高级代表博雷利表示，"瓦格纳集团的活动对其所在国家和欧盟人民都会构成威胁。"

据报导，最新制裁清单包括2名瓦格纳指挥官，据称他们与上月攻占乌东巴赫姆特（Bakhmut）市郊盐矿城镇苏勒答尔（Soledar）一役有关。

瓦格纳集团由俄罗斯商人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）创立，据广泛报道，该集团参与了乌克兰的战斗，从俄罗斯监狱招募了数千名囚犯。

据联合国称，最近几个月，对瓦格纳集团的担忧也出现在其他地方，特别是在中非共和国。联合国人权高级专员办公室公布的信息表明，瓦格纳集团的雇佣兵是在中非共和国“系统性严重侵犯人权和国际人道主义法的群体之一，其行为包括任意拘留、酷刑、失踪和即决处决，这种模式仍在有增无减，没有受到惩罚”。

另据报道，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈津周六宣布，已攻占乌克兰东部城市巴赫姆特北部的亚希德涅村，这是该组织宣称在该地区占领的第3座村庄。

与此同时，乌克兰军方在莫斯科全面入侵1周年次日发布的报告指出，巴赫姆特附近的多座村落仍在基辅掌控之下，并未沦陷。

路透社报导，普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在一段简短音讯中表示，"2月25日19时，瓦格纳集团风暴部队已完全掌控巴赫姆特（Bakhmut）北部的亚希德涅（Yahidne）地区。"

普里戈津此前宣称，另一个相邻村庄别尔希夫卡（Berkhivka）已"完全落入我方控制"；上周瓦格纳集团也说，已成功攻占巴赫姆特附近的帕拉斯科维夫卡村（Paraskoviivka）。

争夺巴赫姆特、长达数月的战斗导致当地原有的7万名居民如今只剩下约5000人倖存，这也成为俄军全面入侵期间最血腥的一场消耗战。

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