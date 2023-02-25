白俄罗斯总统卢卡申科将到访中国

白俄罗斯/中国/政治

俄罗斯入侵乌克兰已整整一年，莫斯科正在加强与北京的外交关系。作为普京的盟友，白俄罗斯总统卢卡申科将对北京展开正式访问。2月25日星期六，中国外交部宣布：白俄罗斯总统卢卡申科应中国国家主席习近平之邀，将于本月28日至3月2日对中国进行国事访问。

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卢卡申科是俄罗斯总统普京的亲密盟友，白俄罗斯在经济和政治上都十分依赖俄罗斯，对俄罗斯入侵乌克兰持支持立场。

法新社披露：中国外交部长秦刚在2月23日与白俄罗斯外长阿列伊尼克电话交谈中表示：北京愿与白俄罗斯合作，以加深双方的政治互信。去年9月，习近平与卢卡申科在乌兹别克斯坦撒马尔罕会晤时，确立了两国的“全天候”全面战略伙伴关系。

作为前苏联的加盟共和国之一，白俄罗斯与俄罗斯关系密切。今年初，两国在白俄罗斯境内展开了今年首场联合军演，引发西方国家密切关注。另外，乌克兰危机爆发以来，白俄罗斯允许俄罗斯军队使用其土地和军事基础设施，令其在俄乌战争中所起作用受到质疑。有分析指：克里姆林宫不遗余力地打算将其盟友白俄罗斯拖进这场反对乌克兰的武装斗争之中。

近来，中俄两国的关系也在进一步加强。中国外交高官王毅到访俄罗斯，与普京举行会晤，并确认了习近平即将出访莫斯科的消息。24日，俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，中国推出了政治解决乌克兰危机的和平方案，中国在乌克兰危机中所持“中立”立场再次引发非议。

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