中共20届二中全会开幕国安系统或作重大变革

中共二十大二中全会

中共20届二中全会26日登场，会议除向一周后召开的两会“推荐”国家机构领导人名单和政协领导人名单，最重要的议程是审议“党和国家机构改革方案”，其中国安系统归属最受关注。

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中共总书记习近平弃置中共党规在二十大实现第三次连任，似乎不安全感很重。他在二十大政治报告中大讲“国家安全”，甚至单独成章，“安全”一词提了73次，远远超过上届党代会。港媒报道，安全机构改革可能成这次机构改革重点。以往归属国务院的安全部门可能通过这次机构改革直属中央领导；或者强化现有“中央国家安全委员会”功能。

中共纪委书记李希日前讲话要“坚决清理门户”，“清理整顿纯洁组织，刀刃向内自剜腐肉”，“真正做到让党中央和习近平总书记放心”，一句话侧面透露出习近平对安全问题并不放心。

『星岛日报』报道，由于中共二十大特别强调“国家安全”，“党和国家机构改革方案”将改革及整合国安体系功能，其中，现行的国家安全委员会办公室有可能“高调走向前台”，不排除可能削弱中央政法委权力。

现有的“中央国家安全委员会”成立于习近平担任中共总书记后的2014年，习本人亲自担任主席，下面设置“国家安全委员会办公室”。中共中央办公厅兼任这一办公室主任。具体运作外界不得而知。

报道分析，从二十大报告看出，现行中国国安体系“高效权威不够，协调机制不足”，因此，国安领域的机构改革可能的方向是“政法系统的整合”，包括重整国安委员会，将其办公室实体化，将不同领域涉及国安的职能归并。

香港『明报』日前则报道，被称为“刀把子”的中国公安部与国安部可能将通过机构改革不再隶属国务院，而归属为新成立的“中共中央内务委员会”，这个委员会将由将由现任公安部长、习近平亲信王小洪主管。

中共20届二中全会一如既往闭门开会，28日闭幕，上述消息是否得到验证，只有看会后公报是否会公布“党和国家机构改革方案”具体内容尤其涉及安全机构改革的内容。

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