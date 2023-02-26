德国极左翼政治人物发起上万人大示威，反对西方向乌克兰提供武器

柏林/乌克兰战争

俄罗斯入侵乌克兰一周年的翌日，柏林爆发了上万人的大规模示威抗议。这次活动由德国一位极左翼政治人物和一位女权活动家发起，也吸引了极右翼人物的参与，因此倍受争议

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警方披露的数字显示：2月25日星期六，约有上万名示威者聚集在柏林市中心，呼吁与莫斯科展开谈判，而不是向乌克兰提供武器。

这次活动由极左翼政治家瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）和女权主义者史瓦泽（Alice Schwarzer）共同发起，提出的口号是“为和平而战”。由于此项倡议也获得该国极右翼政治人物的支持而备受争议。

在柏林市中心的布兰登堡门下，瓦根克内希特和史瓦泽走上讲坛，面对上万名不顾寒冷与雨雪的示威者，他们发出 “外交解决”乌克兰危机，而“非提供武器”的呼吁。

自2月10日以来，瓦根克内希特和史瓦泽还发起了一项“和平宣言”的互联网请愿书，已获得64万5000多人的签名。

另据柏林警方发言人披露，同一运动组织已经宣布将展开新的示威活动，与此同时，其他一些反示威活动也在酝酿中。

为了防止发生冲突，警方周六动员了1400多名警员。

周五，在俄罗斯入侵乌克兰一周年之际，德国也出现了多支反对乌克兰战争的示威队伍，其中包括在勃兰登堡门举行的示威活动。勃兰登堡门打出了代表乌克兰国旗颜色的蓝色与黄色的灯光。

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